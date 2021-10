Diputado Castro pide que Arturo Zúñiga renuncie a su cargo: “Está claro que aquí existe un doble estándar”

El diputado socialista, Juan Luis Castro, emplazó al exsubsecretario de Redes Asistenciales y hoy integrante de la Convención Constitucional, Arturo Zúñiga, a abandonar su actual cargo, a raíz del informe de Contraloría que dejaría al descubierto que no cobró el arriendo de ventiladores mecánicos a 17 clínicas privadas, lo que significó que el Estado dejara de recibir $433 millones.

A juicio del diputado Castro, “no es aceptable que ahora nos enteremos que el anterior Subsecretario de Redes, no cobró esta suma de dinero. Yo me pregunto, ¿Cuál es entonces la queja del recorte de recursos? Si ni ellos cobraron, más bien condonaron o hacían la vista gorda, frente a esos arriendos de equipos de alta sofisticación, que muchos no se usaron por desperfecto“.

El miembro de la Comisión de Salud de la Cámara afirmó que “está claro que aquí existe un doble estándar y una persona como el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, hoy no puede estar formando parte de la Asamblea Constituyente, pontificando sobre el futuro de la Constitución y paralelamente, teniendo que dar explicaciones, que las debe dar, sobre su gestión en el Ministerio de Salud. Primero, por las residencias sanitarias y ahora, por el no cobro millonario de ventiladores mecánicos entregados en arriendo a clínicas privadas, pero que nunca se hizo efectivo”.

El diputado Castro preguntó: “¿Dónde está el corazón de Arturo Zúñiga con la gente o con los privados? Aquí, hay un botón de muestra que grafica dónde están sus intereses. Es por ello, que en la Comisión de Salud de la Cámara, exigiremos respuestas concretas y una exhaustiva fiscalización, a partir de este informe de Contraloría, que me parece muy delicado y grave, sobre la actuación del exsubsecretario de Redes y hoy constituyente“, concluyó el diputado PS.