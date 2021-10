Gobierno responde ante anuncio de acusación constitucional contra Presidente Piñera: “Está fundada en una mentira”

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, respondió ante el anuncio de parlamentarios de oposición, quienes confirmaron la presentación de una acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera en el marco de la investigación llamada “Pandora Papers“, y aseguró que se trata de una acción basada en una “mentira“.

El diputado Jaime Naranjo (PS) detalló durante la tarde que “los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad, que está establecido en el artículo octavo y también por comprometer gravemente el honor de la Patria”.

A raíz de lo anterior, el ministro Bellolio enfatizó que “es una acusación fundada en una mentira y una falsedad, que inclusive, el medio que dio a conocer esto tuvo que rectificar (la información), diciendo que sí se habían conocido estos antecedentes, habían estado a la vista en la causa del Ministerio Público que investigó y, por tanto, luego la Corte de Primera Instancia, el Tribunal de Garantía, falló en el sentido de que no había ningún tipo de irregularidad, no había ningún tipo de delito y que no había participación del Presidente Piñera“.

“Luego, eso fue a la Corte de Apelaciones, que falló unánimemente, exactamente, en el mismo sentido. Y luego fue a la Corte Suprema, que volvió unánimemente a decir exactamente lo mismo, es decir, que no hay ningún tipo de irregularidad, que no había ningún tipo de delito y que el Presidente era absolutamente inocente”, complementó.

Según explicó, “no hay ningún hecho nuevo ni ningún papel nuevo que haya surgido en estos últimos momentos, que no haya sido visto en esa misma causa”.

Finalmente, abordó lo “que ha dicho el propio vocero de esta acusación, el diputado comunista Núñez, que dice que quieren presentar (la acusación) la próxima semana para que sí o sí se vote antes de las elecciones. Qué manera más clara de decir que no hay ningún fundamento jurídico para sostenerla y que es única y totalmente hecho por razones políticas“, cerró.