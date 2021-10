Hija de Fernando Atria renuncia como asesora de convencional Giovanna Roa tras críticas

La convencional constituyente Giovanna Roa (RD) aceptó la renuncia de su asesora, Antonia Atria, hija de otro integrante de la instancia, el abogado Fernando Atria.

A través de una declaración pública, Roa comunicó que “mi compañera Antonia Atria no será contratada por la Convención Constitucional como parte de mi equipo de trabajo”.

Las críticas nacieron luego de que se dieran a conocer los sueldos de los asesores de los convencionales. El constituyente Renato Garín criticó diciendo que “me parece impropio que una constituyente contrate como asesora a la hija de otro constituyente, todavía más siendo arrastrada electoralmente por el padre de la asesora”. Otros comentarios similares manifestaron usuarios en redes sociales.

En ese contexto, Roa señaló que “con Antonia nos une un trabajo común de años, desde el Frente Feminista de nuestro partido, la campaña por el Apruebo, y mi campaña a la constituyente donde ejerció como Jefa de Campaña, mucho antes de que Fernando Atria decidiese ser candidato de Fuerza Común. Conozco sus capacidades y competencias y su enorme compromiso con el proceso de transformaciones que vive el país y que encuentran hoy una materialización real en darnos una nueva Constitución”.

“Es importante que los representares prestemos atención a las dudas y críticas planteadas por la ciudadanía, y nos hagamos responsables de nuestras decisiones, es por que eso que con el fin de cuidar la confianza en la Convención, Antonia ha puesto su cargo a disposición y he aceptado su renuncia, por lo cual he solicitado a la Segpres no iniciar el proceso de contratación”, agregó.

Además, detalló que “como es de conocimiento público, el Gobierno aún no ha cursado contratos para asesores que trabajan desde hace tres meses, y por lo mismo al día de hoy no hay vínculo contractual, ni Antonia ha recibido pago alguno por su labor durante este periodo”.

Por último, la convencional afirmó que “siempre hemos actuado con transparencia y en cumplimiento a las reglas de la Convención, como consta en nuestras múltiples publicaciones e informes. Al mismo tiempo, comprendemos que lo más importante hoy es defender la Convención y que debemos hacer todos los esfuerzos para cuidar la confianza en el proceso constituyente”.