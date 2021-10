Rojo Edwards por propuesta de acusación constitucional contra el Presidente Piñera: “A mí me parece que es un despropósito y politizaría esta materia”

El candidato a senador por la Región Metropolitana, Rojo Edwars (Partido Republicano), se refirió a la posible acusación constitucional al Presidente Sebastián Piñera por parte de la oposición, luego de conocerse la investigación de ‘Pandora Papers‘ que involucra al Mandatario con la venta de la minera Dominga en el año 2010, cuando ejercía en su primer gobierno.

En el programa “Nuevas Voces” de Agricultura, el postulante a la Cámara Alta dijo que “tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias“.

“Acá hay un cuestionamiento el cual tiene que investigarse para que estemos seguros de que no hubo ningún tipo de conflicto de interés, especialmente cuando significó una utilidad -en 18 meses- de 11 veces, o sea, el negocio más rentable de la historia”, añadió.

“Yo quiero que se investigue“, afirmó el candidato republicano. Pero, además, indicó que se lo ha hecho saber a varias personas de izquierda, que “si ustedes van detrás para expulsar al Presidente a estas alturas, no van a contar con mi apoyo“, aseguró.

“A mí me parece que es un despropósito y politizaría esta materia a un nivel que a mí no me parece“, sentenció.

Revive aquí la entrevista de Rojo Edwards en “Nuevas Voces”: