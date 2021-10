Uso medicinal de la marihuana: Comisión de Salud rechaza la idea de legislar el proyecto

Luego de escuchar al Ejecutivo, los integrantes de la Comisión de Salud despacharon a la Sala –con informe negativo- el proyecto que modifica el Código sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis, el que cursa su segundo tramite.

En la última sesión, los congresistas sopesaron aspectos como la fiscalización que requiere el autocultivo de estas características, la pertinencia de medir la eficacia terapéutica de los productos elaborados ‘caseramente’ y la opinión de actores del mundo médico, tras lo cual los senadores Carolina Goic, Ena Von Baer y Francisco Chahuán votaron en contra de la idea de legislar, y a favor Guido Girardi y Rabindranath Quinteros.

El ministro de Salud, Enrique Paris manifestó que “sabemos que la marihuana tiene diversos uso medicinales como analgésico, antinauseoso y antiepiléptico. En el país se venden productos derivados de ella que han sido aprobados por el Instituto de Salud Pública (ISP) pero en este proyecto se pretende validar el autocultivo con estos fines –que es imposible fiscalizar-, lo que es muy distinto”.

“Si se elabora un proyecto que permita que estos productos autogestionados cumplan todos los protocolos sanitarios para ser usados (estudios científicos de doble ciego, literatura internacional que avale sus efectos positivos y su debida inscripción en el registro sanitario, por nombrar algunos pasos), tal como lo hacen los medicamentos que se comercializan, claro que estaremos a favor y abiertos a colaborar. Pero hoy el Colegio Médico (Colmed) se opone a que los médicos deban recetar sustancias cuya efectividad no ha sido probada”, explicó.

Recogiendo esta perspectiva, la senadora Goic aseguró que su voto en contra responde a “la falta de evidencia de productos derivados de la cannabis a raíz del autocultivo (…) Ningún país de Europa ha aprobado algo así por la dificultad de probar su positividad (…) Me hubiera gustado escuchar al Colmed antes de votar, pero entiendo que en la sesión anterior hubo un acuerdo respecto a esto”.

El senador Chahuán recordó las exposiciones que se realizaron hace algún tiempo, particularmente el caso de Epistemónicos que “revisó más de 300 mil informes sobre este tema pero aún no hay certeza de la efectividad de estos productos (…) Me preocupa el descontrol que podría generar el autocultivo que se usará más allá de lo terapéutico”.

En tanto, la senadora Von Baer apuntó a las dificultades que tendría una fiscalización. “No me opongo a que se usen estos remedios caseros, me opongo a que se hagan sin las debidas normas sanitarias. Si eso lo resolvemos, estoy a favor del proyecto. Por eso para mí era tan importante escuchar al ministro Paris y saber la opinión del Ejecutivo, lo que ratificó mi opinión en contra”.

Desde la otra vereda, el senador Quinteros comentó que “queremos dar una señal que este proyecto avanza porque ha estado paralizado mucho tiempo por la alerta sanitaria donde nos abocamos a normas urgentes. Se trata de aprobar la idea de legislar, de mejorar el texto en indicaciones pero sí de respaldar la necesidad que tienen las asociaciones de pacientes de diversas enfermadades que usan regularmente estos productos con temor a ser detenidos”.

Finalmente, el senador Guido Girardi reconoció que “el acceso a los medicamentos derivados de cannabis es caro, por eso muchos pacientes no pueden acceder a ellos (…) No creo que con esto vaya a haber una manipulación del personal de la salud (…) Esto es similar a lo siguiente: los alimentos en supermercados tienen la obligación de poner los sellos pero no los que se venden en ferias libres. Se trata de contextos distintos y estándares”.

Agencia Uno