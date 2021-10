Sebastián Sichel y retiro del 10%: “Mirado con el tiempo, lo debí haber dicho altiro”

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reconoció que cometió un error al demorarse en reconocer que sacó un 10% desde los fondos de pensiones.

“Uno no nace candidato ni aprende a hacer política por manual, y soy un ser humano. Yo creo que cometí otro error, no haber dicho altiro que no había retirado el primer retiro y lo había pasado a APV“, admitió el exministro de Desarrollo Social en entrevista con el matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

“No quería incidir en la votación para que se transformara en un debate político. ‘Yo voto a favor o en contra de esto, porque así daño a Sichel’, y lo conté el día después. Mirándolo con distancia me demoré un día más, pensando que no quería que los parlamentarios votaran para poder beneficiar o perjudicar una candidatura“, explicó.

“Me pasó que quería otra vez no quería que se politizara la discusión y se discutiera en serio. Mirado con el tiempo lo debí haber dicho altiro. Creo que no es pecado aprender en política que muchas veces los tiempo de la política ponen presiones que no deberían ser y yo debo responder altiro”, dijo.

Cabe recordar que Sichel se demoró tres días en reconocer que había retirado un 10%. Cuando fue consultado, respondió que “no voy a caer en ese debate moral, porque creo que esa es la incoherencia del sistema. Mientras algunos salen a darle explicaciones a ellos, yo creo que, al revés, las explicaciones las tienen que dar aquellos que están aprobando el retiro y están tirando voladores de luces, esa es la trampa”, aseguró.

Luego, el 30 se septimebre, indicó a través de un video en sus redes sociales que “muchos, incluyéndome, hicimos retiros de estos fondos, en el caso mío, para mejorar nuestras pensiones futuras transándolos a APV (Ahorro Previsional Voluntario) y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables que quieren financiar lo que no pueden financiar a través de los ahorros, como ha pasado en otros países en que la izquierda ha gobernado”.