J. A, Kast por Sichel al no comprometer apoyo en eventual balotaje: “Uno no puede condicionar sus apoyos cuando la patria está en riesgo”

Este miércoles 6 de octubre se realizó la XVII versión del Encuentro Nacional del Agro ‘Semillas para una agricultura sustentable’ (Enagro), el cual fue organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

En aquella instancia se dio un hecho bastante particular, estaban reunidos Sebastián Sichel y José Antonio Kast frente a los micrófonos de radio Agricultura. “Yo fui a hacerle una suave presión, lo fui a buscar, de manera simpática”, dijo el aspirante a La Moneda del Partido Republicano.

Agregando que “como había una silla al lado de él me senté ahí un minuto, donde le dije Sebastián te estamos esperando, pero fue una especie de humorada para acelerar el proceso”, explicó el abanderado en ‘La Mañana Interactiva‘ de Agricultura.

En esa línea, en el espacio radial se refirió ante las declaraciones de Sichel, que no lo apoyaría en una eventual segunda vuelta, debido a esto afirmó que se debe esperar a qué pasa en las próximas elecciones de noviembre. “Hoy día nadie tiene asegurado el paso a la segunda vuelta“.

Sin embargo, señaló que le alegra que como sector “tenemos un porcentaje de votación bastante alto y ojalá que siga así y que logremos ir desenmascarando quién es nuestro verdadero adversario, no Gabriel Boric como persona, sino que la ideología que él representa”.

“Uno no puede condicionar sus apoyos cuando la patria está en riesgo, claramente si pasa Gabriel Boric el proyecto político que él nos plantea es camino directo al subdesarrollo, es libertad frente al totalitarismo que representan sus ideas”, continuó diciendo Kast, agregando que “no creo que sea bueno que hoy día que alguien diga que va a restarse de apoyar a alguien, yo no lo diría“.

En ese sentido, afirmó que si en este momento no pasara al balotaje y fuera Sebastián Piñera y Gabriel Boric, “creo que no hay donde perderse en lo que uno tiene que hacer“.

