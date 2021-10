Kast y Sichel critican ausencias de Boric en debates: “Ni el campo, ni La Araucanía ni las regiones le importan”

Los candidatos presidenciales del Frente Social Cristiano y Chile Podemos Más, José Antonio Kast y Sebastián Sichel, respectivamente, criticaron a Gabriel Boric por sus reiteradas ausencias a instancias de debates presidenciales.

Este miércoles, la alternativa de “Apruebo Dignidad” se ausentó de Enagro 2021, donde estuvieron presentes los dos candidatos mencionados, además de Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), quien realizó su intervención de forma telemática.

La organizadora del evento, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), indicó en su cuenta de Twitter que “el diputado @gabrielboric envía sus excusas y se ausenta a último minuto de #Enagro2021 al cual estaba invitado como candidato presidencial”.

La respuesta del diputado Giorgio Jackson no se hizo esperar y aclaró, por la misma vía, que “Gabriel estaba a la hora convenida (11:45) listo para intervenir, y desde Enagro nos comunicaron que tenían 45 minutos de retraso, lo que hizo imposible su participación por tope con hora de votaciones en Congreso”.

La asociación de grandes agricultores hace una omisión malintencionada: Gabriel estaba a la hora convenida (11:45) listo para intervenir, y desde Enagro nos comunicaron q tenían 45 min d retraso, lo q hizo imposible su participación por tope con hora de votaciones en Congreso. https://t.co/zWOPtJ6h7i — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) October 7, 2021

Un día después, la ausencia de Boric volvió a ser blanco de críticas de los candidatos de derecha y centroderecha. Kast, en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura señaló que “para variar hay uno que elude los debates, nuestro diputado Gabriel Boric, que no estuvo en un debate de La Araucanía, ayer no estuvo en Enagro y avisó que hoy día no estará en Erede (Encuent Regional de Empresas del Biobío). Lamentable que para algunas cosas quiera estar y donde hay exposición ideas y confrontación no quiera estar”.

En esa misma línea, el presidente del Partido Republicano señaló que el diputado podría renunciar a su dieta “al menos en estos meses que es candidato, y dedicarle el tiempo a poder confrontar de verdad sus ideas con otros candidatos, porque ahí es donde las personas pueden evaluar quién es quién, cuáles son sus proyectos. Él evade los debates y eso es un hecho evidente con los otros candidatos, y eso nosotros lo vamos a seguir diciendo hasta que él se comprometa a estar en todos los debates”.

Por su parte, Sichel tuiteó esta mañana que es una “lástima que por tercera vez el diputado Boric no se presenta a un debate. Ni el campo, ni la Araucanía ni las regiones le importan al candidato”.