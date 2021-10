Sebastián Sichel: “Mi gobierno se va a construir con gente que venga de regiones”

El candidato presidencial independiente por Chile Podemos +, Sebastián Sichel, participó en el Encuentro Regional de Empresas del Bío Bío (Erede) 2021, donde recalcó la importancia de la innovación, la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, y la incorporación del mundo independiente y de centro en el su gobierno, poniendo a las persona en el centro.

“Proponemos confiar en la Innovación e impulsar la manufactura avanzada en la región. Meternos de lleno en la revolución 4.0, la adaptación a la revolución industrial no ha llegado y tenemos que impulsarla”, dijo, puntualizando en la necesidad de “un Estado que invierte en Innovación Productiva, invierte en I+D. Apoyar el emprendimiento, incluso con compras públicas y apoyar zonas con excepción tributaria del IVA para impulsar la región”.

Sobre La Araucanía, señaló la importancia de detener ahora tanto el terrorismo, como el narcotráfico y hacer una separación de lo que ocurre con el conflicto mapuche. Hay un deber principal, no habrá desarrollo en la región si no controlamos la violencia en Arauco, La Araucanía y ahora que se está extendiendo en Los Ríos. Tenemos que estar con las víctimas y no los agresores”.

En la misma línea recalcó la importancia de la regionalización para que desde ahí se “tomen las decisiones sobre sus territorios”. Además, agregó: “Mi gobierno no se va a construir desde 3 comunas, ni 4 lugares, ni 2 colegios, se va a construir con gente de las regiones, con gente que venga de los territorios (…) Con gente que venga de regiones y que entienda que el país que queremos no se aprende en un aula, se aprende en terreno”.

En el punto de prensa señaló que: “Nosotros necesitamos construir mayorías. Mi preocupación no es qué parlamentarios apoyan a quién, mi preocupación es que la gran mayoría de los chilenos tenga estabilidad, tenga seguridad, tenga libertad y construyamos grandes mayorías en Chile y, por lo tanto, la centro derecha en Chile tenga un gran desafío, cómo ser una centro derecha que es capaz de convocar a más gente y no a menos gente y pararse más en los polos. Nosotros creemos en el Ministerio de la Mujer, que tiene que haber tolerancia con la diversidad sexual, nosotros creemos que es bueno vacunarse en Chile y esas son diferencias sustantivas”, explicó respecto a la polarización política.

En relación a su oponente en las elecciones, Gabriel Boric, declaró que “es una vergüenza que en el tercer debate que me presento para debatir temas regionales o sectoriales, Gabriel Boric no se presente excusándose a última hora. No ha participado hoy día, no participó ayer en el tema agrícola, no participó en el tema de La Araucanía (…). Creo que es incompatible ser diputado, senador y candidato a presidente en el mismo minuto, seguir manteniendo la dieta, seguir recibiendo remuneraciones, presentar proyectos de ley y después seguir de candidato presidencial. Entonces, hay que optar y él no quiere optar y eso deja a cientos de miles de chilenos, sin poderlo escuchar respecto a los debates territoriales…

Sobre la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, precisó que “no hay que cansarse nunca de pedir a las autoridades que hagan todas las aclaraciones posibles, eso es muy distinto a presentar una acusación constitucional, en tiempos que venimos saliendo de una crisis sanitaria, de una crisis social en que los chilenos requieren estabilidad, las Pymes requieren salir adelante, no podemos transformarnos en un país en que todas las discusiones políticas se resuelven destituyendo a las autoridades que eligieron los chilenos, a 5 meses de que termine el gobierno (…) La acusación constitucional es la última opción, no la primera”.

En cuanto al proyecto que busca un cuarto retiro de fondos, Sichel enfatizó que “al avanzar en el cuarto retiro, soy partidario de un 100% del retiro para que la gente cuide sus ahorros personales, que se mantengan en cuentas personales y no pasen a cuentas fiscales como lo propone el candidato Boric, o finalmente, pase lo que hay en 3 proyectos de ley que promueve la candidata Provoste que, finalmente, terminan igual expropiando los fondos”.

“Soy alguien que no cree en los proyectos personales, no cree en la aventura de los caudillos, cree en la construcción de mayorías y en construir posiciones desde la centro derecha, pero que busquen a otras personas. Si somos solo nosotros, va a gobernar la izquierda, vamos a tener un país marcado por la violencia y por los desacuerdos, yo quiero que seamos una gran mayoría de chilenos que seamos siempre representados”, cerró.