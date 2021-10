Sebastián Sichel y los “descolgados” que pasaron a apoyar a Kast: “Lo desdramatizo, cada uno tiene libertad para apoyar”

“Lo desdramatizo, cada uno tiene libertad para apoyar. En general, son todos los que apoyaron el cuarto retiro”, respondió el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, sobre aquellos parlamentarios de la coalición que han expresado su apoyo a José Antonio Kast. Los últimos han sido dos de RN, Camila Flores y Miguel Mellado.

“Cuando presidente de los partidos se sacan la mugre por hacer lo correcto y parlamentarios votan como quieren o votan cualquier cosa, y además esos parlamentarios participan en una primaria abierta con el resto de los partidos (…) y aún siguen en su proyecto individuales, es legítimo que avancen en su proyecto individual“, señaló Sichel en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Lo que me da ‘julepe’ es que nos estemos transformando en solo átomos, en que ‘al final no me voy, porque yo quiero que todos seamos iguales, seamos todos igualmente de derecha, que no pueda haber nadie en nuestro sector que sea favorable el matrimonio igualitario’, que son los argumentos que han dado”, criticó.

“Yo quiero una nueva centroderecha que tenga vocación de mayorías, que tolere la diversidad, que entienda el valor que haya gente de la UDI, DC, Evópoli, RN, gente independiente, que interprete al país y no se quede refugiado en una esquina, y los argumentos que han utilizado son esos”, indicó el exministro de Desarrollo Social.

En esa misma línea, propuso que “la centroderecha para modernizarse requiere llegar a otro sector, o si no va a quedar reducida en su mínima expresión. Y lo otro lo desdramatizo en el sentido político, no es mi proyecto político en que el argumento ‘es que yo quiero que seamos todos de derecha’. Está bien, pero eso no alcanza para construir mayorías en Chile. Necesitamos que gente independiente o que gente que no creía en nosotros o que no fue partidaria de este gobierno vote por una coalición y crea que la vamos a defender, pero si solo se va a defender un sector lo que estamos diciendo es que nos importa solo lo que nosotros creemos”.

IPC

Consultado por el alza del IPC en septiembre, el candidato presidencial indicó que se debe “por el populismo, por la irresponsabilidad de algunos parlamentarios. Unos que se han ido para el otro lado, incluso mirando otros candidatos de haber apoyado proyectos de ley que lo que han hecho es generar inflación. La inflación la pagan los más pobres”.

“Algunos parlamentarios de centroderecha han contribuido lo que pagan los más pobres, que no tienen ahorros en la AFP, el que ya no puede hacer retiros, el que compra y pide a diario de lo que gana como temporeros en su pega. La inflación es la tragedia de la pobreza en Chile y aquí hay populistas de izquierda y de derecha que están haciendo más pobre a los chilenos por las políticas que están defendiendo”, criticó.

En ese sentido, dijo que “algunos se mueven por las encuestas, son populista y lo que están buscando es guardar su pega y no les impacta. Gabriel Boric no pierde un peso, ni Yasna Provoste, porque ganan grandes sueldos y al final lo siguen ganando. Pero lo más pobres están pagando las malas decisiones”.

“También me hago cargo de parlamentarios de nuestros sector, algunos que pasaron a apoyar J. A. Kast, que han hecho lo incorrecto sabiendo que es incorrecto con tal de ganar una elección. Y eso me parece una tragedia, porque yo espero que la centroderecha vuelva a defender lo que es correcto no para los más ricos, sino para los más pobres. La inflación es la principal tragedia que tiene la economía para los más pobres”, sentenció.