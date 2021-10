Senador Lagos Weber por cuarto retiro: “Este proyecto no me gusta tal como está, puede ser dañino”

El senador e integrante de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, se refirió a las cifras récord de variación de un 1,2% del IPC de septiembre, que fue dado a conocer durante esta jornada, y que tendría a su juicio, un mayor impacto en la economía de las familias chilenas, en caso de continuar aprobándose nuevos retiros de fondos previsionales.

En este sentido, el parlamentario reconoció que “esto es algo que venimos advirtiendo hace semanas. De hecho, con muy pocas excepciones, los economistas han advertido que esto sucedería. Ciertamente, que hay factores internacionales, pero también son clave el mayor poder adquisitivo por el IFE y los retiros“.

“Además de disminuir las pensiones futuras, los retiros son problemáticos en una economía sobrecalentada como la chilena, pues presionan aún más la inflación, y en consecuencia, el alza en el nivel de precios. Y esto impacta directamente a los más vulnerables”, planteó.

Respecto a la tramitación del proyecto sobre el cuarto retiro en el Senado, Lagos Weber agregó que a su juicio, “los senadores tenemos que evaluar muy ciudadosamente el impacto de este proyecto de ley. Las condiciones están cambiando. Como he dicho, este proyecto no me gusta tal como está, puede ser dañino”.