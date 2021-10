Cadem: JA Kast acorta distancia con Boric, Sichel vuelve a caer y queda cuarto detrás de Provoste

La Encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer los resultados de un nuevo sondeo marcado por las elecciones presidenciales, las cuales se realizarán el próximo 21 de noviembre.

En ese contexto, Gabriel Boric es quien continúa liderando las preferencias en la carrera por llegar a La Moneda, alcanzando un 21%.

En tanto, José Antonio Kast, acortó distancia con el candidato del Frente Amplio, consolidándose en la segunda posición con un 18% en intención de voto. Con esto, el abanderado del Partido Republicano completó un alza de 11 puntos desde el 30 de julio, según datos entregados por Cadem.

Por su parte, Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) cae dos puntos, marcando un 10%, lo que significó bajar al cuarto lugar en la carrera presidencial, detrás de Yasna Provoste, quien registra un 13%.

Más atrás están Franco Parisi con 6%, Marco Enríquez-Ominami con 4% y Eduardo Artés con 1%. En tanto, el 27% no votaría por ninguno, no sabe o no responde.

Expectativas y adhesión de los candidatos

En cuanto a expectativas, el 34% de los encuestados cree que el candidato del Frente Amplio será el próximo presidente de Chile, seguido de la abanderada del Nuevo Pacto Social (17%), Kast (15%) y Sichel con 14%.

Respecto al nivel de adhesión de los candidatos, el 40% dice que tiene decidido o podría votar por Yasna Provoste. Mientras que, el 39% respondió que lo haría por Gabriel Boric, 37% por Sebastián Sichel y 32% por el representante republicano.

Sin embargo, el nivel de rechazo de todos los candidatos que están en la carrera presidencial está sobre el 50%.

Atributos de los presidenciables

Sobre los atributos de los postulantes al sillón presidencial, la carta del Frente Amplio lidera en “capacidad de generar diálogo y acuerdos” (29%), “tiene buenas ideas y propuestas” (31%). Además, “es cercano y conoce las necesidades de las personas” (32%) y “podrá realizar los cambios necesarios al ritmo adecuado” (23%).

En tanto, José Antonio Kast es más valorado por la “solidez, consistencia y seguridad en sus convicciones” (36%) y por la “consecuencia entre lo que dice y lo que hace” (30%).

Ante este ítem, el sondeo de Cadem indica que a Provoste se le reconoce la “experiencia necesaria para ser Presidente” (27%) y que “podrá lograr paz y gobernabilidad para el país” (22%).

Por su parte, Sebastián Sichel lidera en el atributo “tiene capacidad para hacer crecer la economía“(29%).