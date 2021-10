Debate Presidencial 2021: Sebastián Sichel emplazó a Gabriel Boric por muerte de Denisse Cortés

Sebastián Sichel en el Debate Presidencial 2021 emplazó al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por la acusación que realizó la diputada comunista Camila Vallejo, con respecto al fallecimiento de Denisse Cortés.

La estudiante de tercer año de Derecho murió el pasado domingo en medio de la marcha realizada en Plaza Baquedano.

Primeramente, Sichel indicó que “una cosa que no voy a dejar pasar y quiero decirlo abiertamente tenemos que cuidar nuestras instituciones, decir que nos vamos a salir del Consejo de la ONU, no es solo una tragedia es no reconocer los avances desde la Segunda Guerra Mundial para proteger los Derechos Humanos”.

En esa línea, el abanderado de ‘Chile Podemos Más‘ apuntó que “no estoy de acuerdo que digas hoy día que te duele la muerte de una persona que murió en las protestas”.

Ante esto, agregó que “ayer (domingo) tu vocera, Camila Vallejos, salió acusando a Carabineros de Chile, los que nos cuidan, nos protegen, los que deberíamos defender no se pueden acusar cuando uno va a hacer autoridad directamente”.