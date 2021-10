Debate Presidencial 2021: Sebastián Sichel apuntó a Boric por supuesto tuit en apoyo a Maduro

Uno de los cruces que ha dejado el Debate Presidencial 2021 fue entre Sebastián Sichel y Gabriel Boric sobre la crisis migratoria que atraviesa nuestro país.

Sichel explicó que hay tres errores fundamentales que se han cometido en temas de políticas migratorias. “Primero ir a Cúcuta y ahí creo que fue un error invitar a inmigrantes“, señaló el abanderado de Chile Podemos Más.

“Segundo no ser claro. Esta no es inmigración normal, escapan de una dictadura y de un régimen del terror que algunos aquí apoyaron”, continuó diciendo el candidato oficialista.

En ese momento fue cuando emplazó a Boric, señalando que “entiendo que aquí Gabriel se desdijo lo que había puesto en un tuit, cuando celebró a Maduro y dijo: ‘Compañero, usted lo castigan por ser obrero y no titularse’, y lo dijo literalmente en un tuit”.

Pero, además, “particularmente de una dictadura que requiere de las Naciones Unidas y que las persigamos, y si no ha hecho bien la pega las Naciones Unidas más protección a los DD. HH. Creo que hay que estudiar, incluso, expulsar al embajador de Venezuela de Chile”.

Junto con esto, indicó que se debe aumentar el control y las expulsiones legítimas de quienes entran de manera ilegal al país y que tengan un trato humanitario.

Ante esto, le dieron el derecho a réplica al candidato Gabriel Boric, siendo el segundo que utilizo. “Sebastián, hace mal mentir y lo has hecho varias veces“, fue el inicio de la respuesta del representante de Apruebo Dignidad.

“Yo fui una de las primeras personas, dentro del mundo de izquierda de hoy, que condenaron de manera inequívoca la violación a los DD. HH. en Venezuela, Nicaragua y donde sea. Porque en materia de Derechos Humanos Sebastián, hay que tener un solo estándar”, apuntó.

Con respecto al mensaje escrito en la red social, el también diputado declaró que Sichel está “citando un Twitter del año 2013, que nada tiene que ver”.

“Me acaba de decir que protejo un régimen del terror y eso no es así“, aseveró. “Yo he condenado las violaciones de los Derechos Humanos en cualquier lugar y en cualquier gobierno, da lo mismo el color y esa es la postura que voy a mantener de manera indefectible cuando seamos gobierno”, finalizó.