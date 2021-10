Gabriel Boric responde al emplazamiento por el test de drogas: “Tengo las manos y los pulmones limpios”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, respondió al emplazamiento que le hizo la opción del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre realizarse un test de drogas.

Esto ocurrió durante el debate presidencial de este lunes, cuando Boric le enrostró un reportaje de La Tercera que lo vinculaba con inversiones en Panamá. Por su parte, Kast le contestó: “Abramos nuestras cuentas bancarias, nuestras fichas clínicas y hagámonos un test de drogas todos”.

En entrevista con “Bienvenidos” de Canal 13, Boric se refirió a la solicitud. “Yo no consumo drogas, no tengo ningún problema de hacer un test, no voy a hacer un show televisivo para eso para darle el gustito a Kast, pero estamos evaluando cuál es la mejor forma de trasparentar”, dijo.

“Yo tengo las manos y los pulmones limpios, me fumo un pucho de vez en cuando, pero más allá de eso, nada más”, afirmó el diputado.

Consultado directamente si se va a hacer el test, contestó que “lo vamos evaluar con nuestro equipo, lo que yo no quiero es participar de un show televisivo y con eso generar un debate permanente en torno aquello. A mí me interesa salir del tema rápido. No tengo ningún problema, estoy plenamente tranquilo a mis hábitos”.