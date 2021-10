Plebiscitos dirimentes: Vamos por Chile no consigue firmas para ir a la Suprema

Los convencionales constituyentes de Vamos por Chile no lograron conseguir las firmas necesarias para acudir ante la Corte Suprema para la impugnación de los denominamos plebiscitos dirimentes.

Cabe recordar que éstos fueron aprobados en el Reglamento General de la Convención Constitucional, como una fórmula de consulta ciudadana para los temas que no logren los 2/3 y que hayan superado los 3/5.

Si bien necesitaban 39 firmas, sólo consiguieron 37, que correspondían a la UDI, RN, Evópoli, y el apoyo del convencional Rodrigo Logan, sin embargo, éste último descartó tal situación.

Frente a este hechi, reaccionó la constituyente Marcela Cubillos (UDI), quien señaló que el “PC ‘negociará’ con amenaza de plebiscito intermedio arriba de la mesa”.

Por otro lado aseguró que “el FA con tal que no le frustren su sueño de ‘una constitución propia’ seguirá jugando el juego del PC. Y los ex Concert, que son aún menos que CHV, haciendo como que juegan porque no se atreven a diferenciarse”.

Agencia Uno