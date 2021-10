Sebastián Sichel y Yasna Provoste protagonizaron tenso momento en Debate Presidencial

Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) protagonizaron un tenso cruce en el Debate Presidencial 2021.

En el momento de las preguntas cruzadas, Provoste pasó al podio y entre los candidatos eligió al azar a Sichel.

La primera pregunta de la parlamentaria fue en torno al caso de colusión que se investiga en la industria del gas. Provoste preguntó directamente al abanderado de Chile Podemos Más si trabajó como lobista en el sector.

La consulta molestó al candidato, quien rápidamente la increpó y negó la acusación: “Fui abogado, orgullosamente. Nunca, si hubiera sido lobbysta, saldría un registro (en ley de lobby), nunca lo he tenido. Lo que pasa es que usted, y sus operadores han hecho eso en redes sociales”, expresó.

Finalmente, Sichel increpó a Provoste de vuelta y solicitó que renuncie a su dieta como senadora ya que ahora está enfocada en su carrera a La Moneda.

“¿Yasna, cuántos años has trabajado en el sector público? Te lo contesto yo, 30 años, los únicos años que no trabajaste en el sector público fue porque te destituyeron por hacer muy mal tu trabajo. Sé que no te voy a poder explicar nunca lo que hacemos en el sector privado, cómo trabajamos los abogados“, replicó Sichel.