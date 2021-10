Franco Parisi: “Si sale elegido Gabriel Boric, la economía chilena se va a hundir”

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió al proceso electoral que se vivirá el próximo 21 de noviembre en el país y también abordó las consecuencias economías que se generarían si la ciudadanía optara por elegir a su contendor, Gabriel Boric.

En conversación con Sergio Melnick para el programa “El Futuro de Chile”, Parisi aseguró que ha estado en la palestra últimamente “porque cada vez que yo soy candidato me aparecen estas bombas de humo que tratan de desviar la atención“.

En este sentido, aseguró que “yo ya lo viví, lo viví con un juicio canalla por parte de un grupo reducido pero potente de la masonería, que fue una parafernalia muy bien levantada por la izquierda y la derecha, que me ocasionó un desmedro aproximadamente entre un 10% y un 12% de los votos de esa oportunidad”.

Según Parisi, “yo estaba pasando a segunda vuelta y me atacaron fuertemente con este asunto, involucraron a mi familia (…) que finalmente después de cuatro años lo gané en la Corte Suprema”.

De acuerdo a lo anterior, el aspirante a La Moneda afirmó que “yo estoy seguro que todos los problemas que hay ahora también los voy a ganar, como todos los que me han achacado periódicamente, todos los he ganado o ha quedado en nada”.

“Hay que entender que esto es parte de la política y especialmente si uno va en contra de lo que está mal en Chile”, aseguró, agregando que “el futuro de Chile está en juego este 21 de noviembre“.

¿Retornará al país en las semanas previas a las elecciones?

Consultado respecto a su eventual regreso a Chile, el candidato presidencial precisó que “la intención es estar allá, porque se pasa recién en la campaña. Se pasa muy bien porque se siente el cariño de la gente, te da ánimo, es positivo”.

Respecto a lo negativo de la campaña, aclaró que “nosotros no tenemos ningún grupo económico que nos cuide y por lo tanto nos pegan todos los medios”.

“Está presupuestado estar allá a partir de ciertas fechas, las estamos ajustando para que sea importante, pero sí, tenemos presupuestado estar allá”, aseveró.

¿Qué pasará si resulta elegido Gabriel Boric en el proceso eleccionario?

“Estoy muy preocupado con lo que está pasando en Chile y hace tiempo (…) Pero hablemos con la verdad, si sale (Gabriel) Boric, su auspiciador se va a hacer híper millonario. Ya todo el mundo está sacando la plata de Chile. El año pasado los grupos económicos sacaron plata pero como locos y las personas también”, comentó al respecto el abanderado.

“Si sale (elegido) Boric, la economía chilena se va a hundir, va a estar en una combinación convexa entre Argentina y Venezuela, eso es así, no van a tener plata, porque no saben hacer plata, no lo saben hacer. Ellos saben gastar plata”, insistió.

Por otra parte, enfatizó que si resulta elegido José Antonio Kast (Partido Republicano), “no lo van a dejar gobernar (…) va a ser ingobernable Chile, primero porque no tiene el aparataje del Parlamento, que es una barra de contención que yo me preocupé de sí tenerlo y ojalá que lo logre”.

Finalmente, declaró que “mi mensaje es que aquellos que creen que va a ganar Boric o Kast o Provoste, saquen la plata, y si te dan la posibilidad del 100% del retiro, tómala y sácala“.