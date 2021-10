Sebastián Sichel tras reportaje que lo vincula a financiamiento irregular: “Es otro capítulo más de una operación política para desprestigiarme”

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, realizó una conferencia de prensa este miércoles para referirse al reportaje de CNN Chile y CHV Noticias, que reveló que recibió aportes financieros irregulares de empresas pesqueras en 2009, cuando era candidato a diputado por la Democracia Cristiana.

“Es evidente que lo que vimos anoche es otro capítulo más de una operación política para desprestigiarme sistemáticamente por la izquierda. Primero fue mi trayectoria laboral como abogado, luego se metieron con mi familia (contactaron al agresor de mi madre y hermana y lo publicaron en medios tratando de asustarnos, después pretender vincularme a financiamiento irregular de la política”, partió diciendo desde su sede de comando.

“No tengo ningún conocimiento de los antecedentes mostrados ayer. Mi conocimiento respecto a una rendición aprobada por el Servel y que nunca en 12 años ha sido sujeta a ninguna investigación”, señaló.

“La verdad hay muchos cómplices pasivos ahí escondidos” tratando de enlodar su campaña, acusó, “y no aclarar todo lo que ellos escondieron como financiamiento irregular de la política durante la campaña del 2009 y el 2013. Sería interesante que demuestren qué pasó con el financiamiento de SQM y otras campañas entre el 2009 y el 2013, y la trasparenten. Yo no tengo nada que ocultar, y como lo dije ayer, disponible a mostrar todo lo que sea necesario. Y mi campaña del 2009 nunca estuvo sujeta a ninguna investigación, no como muchas otras que fueron investigadas y nunca supimos qué paso”, continuó diciendo el exministro de Desarrollo Social.

“Hago un mea culpa. Mi error ha sido enfrascarme sucesivamente en las discusiones con los viejos políticos de la oposición“, dijo Sichel. “Me he perdido en un debate sin sentido y descuidé lo que me trajo hasta: mi vínculo con las personas, mi capacidad de entender en el país en que vivo, mi propuesta para un futuro mejor para los ciudadanos”, agregó.

En ese mismo sentido, el expresidente del BancoEstado dijo que “no nos van amedrentar. No tenemos miedo. Todo lo contrario, estamos muy orgullosos de ser una candidatura independiente con apoyo de los partidos y que no le tiene miedo a dar la cara cada vez que sea necesario. No tenemos nada que ocultar, al contrario, nos sigue impactando que siempre se investigue a un candidato y no simplemente haya trasparencia en la información que entregan ellos”.

Sobre el presunto financiamiento irregular en su campaña del 2009, Sichel reiteró que no tenía conocimiento hasta el reportaje revelado ayer. “Como dijo el coordinador de campaña, que dio un paso al lado, él va a defender todo lo necesario respecto a entender que esa investigación le faltan antecedentes para demostrar que no ocurrió nada irregular”, dijo refiriéndose a Cristóbal Acevedo, quien fue nombrado como uno de las personas que emitió boletas.