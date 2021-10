Teillier y acusación constitucional contra el Presidente Piñera: “Es un símbolo en la lucha contra la corrupción”

“Aquí no hay fines electorales, lo que hay acá es la reivindicación de la probidad que deben tener las personas que ostentan cargos públicos y todavía más el Presidente de la República”. Así se refirió el parlamentario y presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, luego del ingreso formal de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera.

El libelo se sustenta en el denominado caso ‘Pandora Papers‘, investigación internacional que reveló detalles de la compraventa de la minera Dominga en un paraíso fiscal, negocio realizado entre la familia del Presidente y Carlos Alberto Délano. En este sentido, el parlamentario expresó que “el Presidente ha omitido que él tiene un conflicto de interés entre su cargo y la defensa de sus intereses personales“.

El timonel comunista también se refirió a las declaraciones de Sebastián Piñera luego de ser expuesta la investigación.

“Él dice que no conoce lo que se está haciendo con su plata, pero es un Presidente que durante pandemia ha elevado su fortuna, lo dice la revista Forbes. ¿Él no sabe que es cada día más rico y que con su plata hace negocios para enriquecerse?, y además, no firmó un protocolo para preservar el archipiélago de Humboldt, donde se instalará la mina Dominga, que es justamente lo que está en cuestión”, afirmó.

El dirigente reflexionó sobre la importancia de esta presentación. “A mí me parece de toda justicia que se haga esta acusación constitucional; dignifica al país, dignifica a la política y creo que va a ser un símbolo en la lucha contra la corrupción ya sea institucionalmente o por omisión de las autoridades gubernamentales”, sostuvo.

Agencia Uno.