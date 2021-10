Boric arremete contra Sichel y la DC por denuncia de boletas falsas: “Háganse responsable de sus propios actos”

Este jueves el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, criticó duramente a Sebastián Sichel por las acusaciones en su contra sobre el uso de boletas ideológicamente falsas para financiar su candidatura parlamentaria del año 2009.

En ese sentido, el actual diputado se refirió a la respuesta que dio el abanderado de Chile Podemos Más al reciente reportaje que abordaba el tema, asegurando que la responsabilidad era exclusivamente de la Democracia Cristiana.

“Nosotros, desde que llegamos al Congreso, levantamos fuerte la voz en contra del financiamiento de las empresas a la política”, partió diciendo el candidato.

“De hecho, fuimos los primeros desde ese incipiente FA en presentar la primera indicación que prohibía los aportes de las empresas a la política. Nos trataron de todo, que no entendíamos cómo funcionaban las cosas, de que estábamos mintiendo, pero hoy se ve que transversalmente la política chilena tuvo financiamiento ilegal”, añadió.

En la misma línea el legislador sentenció que “el candidato Sichel era parte de eso y el PDC también. Esto es transversal, pero yo haría un llamado a no desligar responsabilidades y acusar conspiraciones, acá escuché que el candidato Sichel culpaba hasta una conspiración de la izquierda y la DC”.

“Háganse responsables de sus propios actos, de eso también se trata ser Presidente. Lo que yo he planteado en las campañas que he tenido a todos nuestros equipos, uno por supuesto que no puede estar viendo el detalle, pero uno plantea criterios: Todo se tiene que hacer de manera legal, transparente y con estándares éticos”, disparó.

Boric además señaló que a su parecer “decir que un candidato se desentiende no es cierto. Si hay quienes deciden cerrar los ojos ante empresarios que están financiando las campañas, eso no lo hacen gratuitamente, después van a cobrar. Entonces, decir que acá no hay ninguna responsabilidad, me parece que es no entender la responsabilidad que se tiene al aspirar a la primera magistratura”.

“Por eso, le digo a Sebastián Sichel: Hagámonos responsables de nuestros propios actos y cuando uno comete errores es mejor reconocerlo en vez de salir a disparar a la bandada (…) por supuesto que uno no queda conforme con las explicaciones de la DC decir que esto se hacia así. No es la manera de hacer las cosas y reconózcanlo”, agregó.

“Acá tenemos las manos limpias, no las sabemos todas, cuando cometemos errores los reconocemos y enmendamos y la arrogancia y echarle la culpa siempre al resto es una mala práctica para poder llevar adelante los desafíos que tenemos como país”, cerró el candidato presidencial.