Juan Carlos Latorre contra Sebastián Sichel: “Si él tiene algún antecedente de esa acusación falsa, que lo diga”

El expresidente de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre, abordó las declaraciones realizadas por el candidato presidencial Sebastián Sichel, quien acusó al partido de estar a cargo del financiamiento de su campaña a diputado en el 2009.

“Entiendo que esté un poquito afligido cuando su candidatura se cae a pedazos y que no haya otra forma de reaccionar que hacer acusaciones que son falsas e improcedentes”, sostuvo en conversación con 24 Horas.

Junto a esto, añadió que el aspirante a La Moneda “no tiene ni la menor idea de cómo fue mi gestión como presidente de la Democracia Cristiana. Si él tiene algún antecedente de esa acusación falsa, que lo diga”.

El extimonel de la DC dijo también que “nosotros como directiva de la época no teníamos ninguna forma de tener acceso a este tipo de gestiones financieras, tanto en el caso del señor Iglesias (Sichel) como cualquier candidato de la época”.

“El señor Sichel hoy día es el candidato presidencial de una coalición política formada por todos los partidos de derecha, incluso cuando yo escucho a varios parlamentarios de la derecha hablando de esta situación, ellos lamentan lo mismo que estoy lamentando yo, que el señor Sichel no responda de sus propios actos”, complementó.

En esta misma línea, enfatizó que el candidato “mintió al decir que esto lo tenía que responder la Democracia Cristiana, porque nosotros no teníamos cómo saber”.

“Primero sale diciendo públicamente que solo tiene que responder la Democracia Cristiana, cosa que no corresponde, la tiene que responder él. Pero más aún, cuando se ve afectado porque la prensa le pide que explique el detalle, él lo que hace es decir que su jefe de comando de aquella época, que es el mismo que coordinaba la campaña hasta el día de ayer, va a ser el encargado de responder por eso, cargándole la mano a uno de sus amigos de toda la vida. Nuevamente haciendo algo que a mí me parece bastante objetable en un candidato presidencial que es asumir directamente la responsabilidad”, dijo Juan Carlos Latorre.

Finalmente, aseguró que “él dice que no tenía conocimiento. Yo lo único que puedo decir es que eso es muy poco probable. Pero, de ser así, entonces el que debería responder es su equipo que entonces sí sabía. Lo que yo afirmo es que nosotros, la Directiva nacional de la Democracia Cristiana, no tenía cómo saberlo porque él lo que entrega de rendición, obviamente que no muestra de dónde salieron esos recursos”.