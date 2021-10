Yasna Provoste reacciona a meme que la compara con un M&M

Un meme de Yasna Provoste se ha estado viralizando a través de redes socciales. Se trata de una imagen que la compara un chocolate M&M de color naranjo, y con un pelo parecido a su estilo.

Frente a la popularidad de la broma, la tuitera @nhenriquezbt le consultó directamente a la candidata presidencial qué le parecía la imagen.

“Señora @ProvosteYasna, perdón que le haga esta pregunta y espero que no le incomode, que no me bloquee y que me pueda contestar, pero le molesta el meme de m&m? El pueblo pide su opinión sobre esto y sabemos que en ningún debate se lo preguntarán. Gracias.”, le escribió.

La senadora DC se lo tomó con humor. “Una excelente pregunta que, como está ocurriendo con la crisis climática, no aparece en los debates. No me molesta para nada. Soy una mujer orgullosa de mi piel morena, como la de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Eso sí, el peinado del meme no me hace justicia”, respondió.