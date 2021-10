Debate presidencial Archi 2021: Yasna Provoste reconoce que tenía conocimiento del millonario juicio contra su esposo

Durante la mañana de este viernes se está realizando un nuevo debate presidencial de cara a las elecciones de noviembre, en esta ocasión la instancia está organizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

En ese sentido, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste se refirió a la polémica desatada esta jornada luego de que en un reportaje de La Tercera se conociera que su esposo (Mauricio Olagnier) enfrenta un juicio millonario debido a una licitación de Junaeb.

“La candidata soy yo, no mi marido, me imagino que fueron a buscar algo a los paraísos fiscales y no encontraron nada, fueron a buscar un financiamiento ilegal y no encontraron nada. Estas cosas solo se explican por el clima de polarización de esta campaña”, partió diciendo la actual senadora.

“Yo estaba en conocimiento de esta situación, mi marido trabajó durante 7 meses en la JUNAE, no fue director, no fue jefe, no tomaba las decisiones, era un coordinador. Esta decisión además se tomó en febrero de 2017, el estaba haciendo uso de su feriado legal, no estaba ni siquiera en la zona”. explicó.

Posteriormente Provoste se refirió directamente a la publicación para remarcar que “acá ni siquiera ha habido una sentencia de primera instancia, se ha suspendido producto de la pandemia y anteriormente también, la posibilidad de que se puedan presentar a los testigos”.

Al referirse si esta investigación le pega de alguna manera a su candidatura, la parlamentaria fue categórica al asegurar que no.

“Muy por el contrario, uno se pregunta también si las mujeres tenemos que responder por los actos de otros, de nuestros maridos, yo personalmente me alegro muchísimo, de que hoy pueda surgir esto, primero porque da cuenta de que durante todos estos años, que ha estado esta situación, no se ha movido una causa en búsqueda de justicia”, señaló al respecto.

En la misma línea la senadora añadió que esto “da cuenta además de que tanto como diputada en ese entonces como diputada, ni ahora como senadora, nunca he utilizado ningún privilegio, ni un trafico de influencias para que está situación sea vista, espero que esto sirva para acelerar muchas causas que están en un tribunal”.

“Pero insisto la candidata soy yo, fueron a los paraísos fiscales y no encontraron nada, solo encontraron esto”, cerró la abanderada de Nuevo Pacto Social.