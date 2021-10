Gabriel Boric por conflicto en la macrozona sur: “No estoy de acuerdo con la militarización en La Araucanía, pero los delitos hay que perseguirlos”

Recientemente el Gobierno decretó Estado de Excepción de Emergencia en cuatro provincias de la macrozona sur, debido a la “grave alteración del orden público”. Estas corresponden a Biobío y Arauco en la Región del Biobío y a Malleco y Cautín en la Región de La Araucanía.

Sobre este tema, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, señaló que “el problema de La Araucanía y el conflicto del Estado chileno y el pueblo nación Mapuche tiene larga data”.

Boric manifestó que “no estoy de acuerdo con la militarización en La Araucanía“, aunque señaló que “los delitos hay que perseguirlos y en eso no me va a temblar la mano en hacer que la ley se aplique y que el Estado de Derecho rija en La Araucanía, como en todo el país”.

Asimismo, continuó diciendo que separa “tajante a quienes están cometiendo delitos con las reivindicaciones justas y legítimas del pueblo nación Mapuche respecto a su demanda territorial y por autonomía”. Además, declaró que “no se requiere más violencia, se requiere diálogo y construcción de confianzas“.

En esa línea, complementó que “el problema de la ley antiterrorista que ha sido utilizada en Chile y Chile ha sido condenado en reiteradas ocasiones por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y la única condena vigente por ley antiterrorista en Chile es de un colaborador de la policía”.

Es por eso, que indicó que más allá de las “denominaciones semánticas”, la mejor manera de parar la violencia en La Araucanía es con “toda la fuerza de la ley para el Estado de Derecho y por otro lado, un diálogo respetuoso con las comunidades que tienen una demanda legítima, respecto a su derecho a existencia como pueblo”, cerró.