José Antonio Kast en debate presidencial Archi 2021: “Votar por la izquierda es votar por la pobreza, votar por el fracaso”

El candidato presidencial del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, fue consultado sobre que él, junto al abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, que no serán capaces de garantizar la paz social en el país.

Sobre esta frase, Kast respondió que “nadie se ha atrevido a decírmelo a mí en mi cara, ojalá alguien me lo dijera para explicarle su profundo error”.

Posteriormente, aseveró que “votar por la izquierda, es votar por la pobreza, es votar por el fracaso, votar por personas que no son capaces de decir las cosas por su nombre, que no hablan de terrorismo, que cambian de opinión con el tema del cuarto retiro como lo hace Gabriel Boric, que dice que va a votar que si o que no”.

“Todavía no sabemos que pasaría en el Senado el tema del cuarto retiro sin pago de impuesto, no sabemos qué es lo que va a hacer, no es capaz de subir su programa. Si alguien cree que le puede dar paz social un gobierno de Gabriel Boric a Chile está profundamente equivocado“, apuntó Boric.

Ante esto, fue consultado cómo podría seducir al votante, a lo que dijo que no busca “seducir a nadie”, sino que busca “decir las cosas por su nombre y que la gente vote con convicción”. Además, agregó que “todos aquellos que se preocupan tanto del país, ocúpese. Vaya a ser apoderado de mesa, vaya a ver los programas y difunda las ideas que difunde la izquierda“.

“Esa gente que tiene tanta imaginación que vote por Boric, pero están votando por Jadue disfrazado de Boric“, añadió el abaderado republicano.

Al final de la intervención del candidato de derecha, Boric intervino diciendo que “debe estar soñando conmigo José Antonio“, lo que tuvo una rápida respuesta por parte del republicano: “No, no, no, tengo dulces sueños, nunca he tenido pesadillas“.

Ve aquí las declaraciones de José Antonio Kast en el debate de la Archi 2021: