Presidente del PC: “El programa (de Boric) se tiene que cumplir y no en la medida de lo posible”

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, parafraseó lo dicho por el alcalde de Recoleta Daniel Jadue sobre exigir a Gabriel Boric el cumplimiento del programa en caso de ser gobierno.

En entrevista con El Mercurio, dijo que no ha dudado de apoyar a Boric porque “nosotros firmamos un acuerdo para esa primaria” y “el acuerdo era apoyar a quien ganara y apoyarlo con vistas a un gobierno de carácter popular, participativo y con medidas antineoliberales”.

“Lo veo como un camino que va a intentar perfeccionar la democracia, de mayor justicia social, de mayor igualdad, eso. No lo veo de otra manera y los cambios institucionales los va a hacer la Convención, no el Gobierno. La Convención es la que está encargada por el pueblo de Chile de producir los cambios institucionales. El Gobierno no. El Gobierno va a tener que atenerse a lo que diga la Convención Constitucional”, aseveró.

“Somos insistentes en que se debe cumplir el programa. Nosotros ya tenemos alguna experiencia de gobernar. Malas y buenas experiencias y esta experiencia de gobernar nos va a servir mucho para que esta vez podamos de mejor manera compartir la responsabilidad de cumplir el programa. En cuanto a los programas que tenían algunas diferencias, pero no de fondo, estas se han ido acotando y ya estamos en disposición de decir que vamos a tener un programa. Está en la fase de consulta popular, se hará la redacción final y eso se va a entregar. En cuanto al programa no tenemos diferencias profundas y lo que viene en paralelo es el plan de gobierno que es cómo se llevan a la práctica todos estos objetivos programáticos. Y eso es un trabajo muy delicado”, dijo.

“El programa se tiene que cumplir y no en la medida de lo posible. No. Se tiene que cumplir. Ahora, en el camino indudablemente van surgiendo dificultades, por lo que debemos tener la capacidad de sortear esas dificultades, en eso está el arte de gobernar. Eso no significa que vayamos a cambiar el programa en el camino, sino que hay que abrirle camino al programa, y tampoco un programa en la medida de lo posible. Hay que cumplirlo. El pueblo está cansado de promesas que no se cumplen. Hay que cumplirlo”, insistió.

Guillier terminará su tercer período como diputado y postula al Senado, y si lo logra será el regreso del PC a la Cámara Alta después de 48 años, lo que mantiene expectante al timonel del partido de Daniel Jadue.