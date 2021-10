Senador Girardi alerta al Gobierno por la crisis climática: “El 2030 es el límite para salvar la humanidad”

El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Energía y Minería del Senado, llamó al Gobierno a ponerle urgencia al proyecto de ley que obliga a que toda energía que ingrese al Sistema Eléctrico Nacional sea renovable, a partir del año 2030.

Según Girardi, el proyecto “busca generar la discusión y las condiciones para forzarnos a ser capaces, en nueve años, a desarrollar, almacenar y transmitir el hidrógeno”.

“En los debates presidenciales no ha habido una sola pregunta de ciencia y futuro. No estamos quedando en el pasado y no se entienden los desafíos que hay ni estrategia para enfrentarlos porque somos rehenes de la inmediatez y del presentismo”, cuestionó.

“Como mundo parlamentario y científico tenemos la responsabilidad de poner en discusión los temas centrales y no dejarlos a la presión de intereses económicos que sólo buscan la rentabilidad inmediata y no miran el futuro”, añadió.