Guillermo Tellier se sumó a la advertencia de Jadue a Boric: “El programa se tiene que cumplir y no en la medida de lo posible”

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, lanzó una nueva advertencia al diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en relación al programa de Gobierno acordado por la coalición.

“El programa se tiene que cumplir y no en la medida de lo posible… En el camino indudablemente van surgiendo dificultades, por lo que debemos tener la capacidad de sortear esas dificultades, en eso está el arte de gobernar”, señaló Tellier en conversación con El Mercurio.

A lo anterior, agregó: “Eso no significa que vayamos a cambiar el programa en el camino, sino que hay que abrirle camino al programa, y tampoco un programa en la medida de lo posible. Hay que cumplirlo. El pueblo está cansado de promesas que no se cumplen. Hay que cumplirlo“,

En relación al respaldo de su conglomerado a la candidatura de Boric, explicó: “Nosotros firmamos un acuerdo para esa primaria y el acuerdo era apoyar a quien ganara y apoyarlo con vistas a un Gobierno de carácter popular, participativo y con medidas antineoliberales“.

Esta advertencia se suma a la realizada previamente por el ex candidato y actual alcalde de Recoleta. Daniel Jadue, quien manifestó: “Yo me comprometo ante ustedes, que el día en que Gabriel se tuerza un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí, primero en la línea de denuncia y cobrándosela para defender los compromisos que estamos honrando”.

Las palabras del edil no fueron del agrado de Boric, quien contestó: “Lo importante del proyecto colectivo que hemos forjado es que se basa en convicciones profundas y compartidas, donde no hay espacio para las amenazas”.