Proyecto de indulto: Chile Vamos se reúne con el Gobierno para pedir que se retire o ponga en votación

Un grupo de diputados de Chile Vamos llegó este miércoles hasta La Moneda para reunirse con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para acelerar el destino del proyecto de indulto en el marco del estallido social, buscando que este sea retirado o sea rápidamente votado y rechazado.

Tras la cita, el ministro Juan José Ossa dijo que “se nos ha pedido que hagamos todos los esfuerzos políticos para que ese proyecto ojalá sea retirado o puesto en votación y sea rechazado. Naturalmente, compartimos esa preocupación y nos parece que es una muy mala señal a la ciudadanía y más todavía a los delincuentes que todavía exista una iniciativa de ese tipo”.

Luego de sus declaraciones, fue turno de los parlamentarios de emitir sus opiniones. En el caso del jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, apuntó directamente a los candidatos presidenciales Yasna Proboste y Gabriel Boric por apoyar la iniciativa y a quienes pidió que restaran su respaldo.

“Le hemos pedido al Gobierno que utilice todas las herramientas que tiene a mano para que los parlamentarios que han impulsado las leyes de indulto se comprometan a retirar sus firmas y a no a apoyar el proyecto. Se lo dijimos también al Presidente Piñera que pasó a saludar: No a la ley de indulto, no a la violencia”, dijo.

Por su parte, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) dijo que si las firmas no son retiradas “le hemos pedido al Gobierno que haga todas las gestiones posibles para que el proyecto se vote lo antes posible, de tal manera de ver quién es quién”.