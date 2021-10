José Miguel Insulza: “Hay delitos que se cometieron el 18-O, como la destrucción del Metro y que no son políticos, esas cosas deben ser penadas”

El Senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Miguel Insulza, conversó en ‘La Mañana Interactiva‘ de radio Agricultura sobre el proyecto de indulto para aquellas personas detenidas en el contexto del estallido social.

Ante esto, el legislador por la primera Circunscripción Arica y Parinacota señaló que este proyecto que aprobó en general en la Comisión de Seguridad Pública, “debería ser dirigido fundamentalmente a gente que llevaba mucho tiempo presa y procesada sin haber cometido delitos que no fueron más allá de los delitos de desórdenes públicos, que está en el Código Penal”.

Pero, aclaró que no le parecían que “los saqueos y las agresiones a personas y ese tipo de cosas” entren en la ley. Incluso, añadió, que “se hablaba de los homicidios frustrados deberían estar en esa ley”.

Con respecto a que este proyecto da pie a involucrarse es prerrogativas del Poder Judicial, Insulza aclaró que no, debido a que “las normas de inulto y amnistía normalmente se citan, se dictan para casos especiales, entonces el Presidente de la República tiene facultades de indulto y nunca se ha dicho que eso afecte las atribuciones del Poder Judicial”.

Además, sobre las características de los hechos que podrían indultar, el senador socialista manifestó que “hay delitos que se cometieron el 18 de octubre, como la destrucción del metro y que no son delitos políticos, esas cosas deben ser penadas a mi juicio“. Es por eso, que indicó que siempre se refiere fundamentalmente “de la gran mayoría que son procesados y presos por desórdenes y naturalmente esto no tiene nada que ver con lo que pasó el otro día, esto no tiene nada que ver”

“El ejecutivo lo que quiere y sus partidos afines, es que se vote en general tal como está para poder decir que se votó una ley que plantea que los homicidios frustrados pueden ser indultados“, agregó.

