La crítica de José Antonio Kast a Gabriel Boric por su error sobre cifras de los mayores ingresos del país: “Es mejor reconocer que uno no conoce algo”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó al aspirante a La Moneda de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tras su error al mencionar las cifras de quienes tienen mayores ingresos en el país.

Boric, en el programa “Mentiras Verdaderas”, fue consultado sobre cuanto es el ingreso que recibe el 1% más rico de Chile, a lo que respondió que “estamos hablando sobre 1.000 UF en el caso de las empresas, pero es un sector muy minoritario de la población“.

Ante esto, fueron varios quienes lo cuestionaron, incluido José Antonio Kast, quien recomendó al abanderado de Apruebo Dignidad no mencionar “cifras si no está seguro”.

En este sentido, planteó que “si bien “nadie es experto en ningún tema, el problema es cuando uno quiere dárselas de experto y después cuando le hacen la pregunta tiene que reconocer una y otra vez que no es experto. Creo que es más fácil plantear políticas públicas y señalar términos generales, antes de dar cifras que siempre salen equivocadas”.

El aspirante a la presidencia continuó indicando que “lamentablemente hemos visto que cada vez que se le hacen consultas de temas técnicos su respuesta es no, después dice sí sé, después dice no sé, después paso y eso tiene que corregirlo, porque las políticas públicas tienen que abordarse con seriedad. Es mejor reconocer que uno no conoce algo, a primero decir sí y después no, porque en esta línea vive pidiendo perdón, ojalá que trabaje más con sus equipos, que sincere su programa de gobierno”.

“Yo le pediría primero que suba su programa y que después no mencione cifras si no está seguro de ellas”, cerró.