Solicitan que Pomaire sea declarado Zona Típica de Interés Turístico para impedir mall chino en la localidad

Hasta la calle principal de Pomaire llegó el diputado por la provincia de Melipilla, Leonardo Soto (PS), a verificar lo que a todas voces se comenta en la turística ciudad conocida por su rica gastronomía y su artesanía en greda: la instalación de un mall chino.

“Al interior se pueden ver que se están preparando estantes, se ven todo tipo de potes de loza, argollas de cortinas de baño, como los que hay en las grandes ciudades, pero en la capital de la alfarería que es Pomaire”, describió el parlamentario, quien se hizo presente en el lugar junto a autoridades locales, vecinos y vecinas.

“Evidentemente este tipo de negocio no tienen nada que ver con Pomaire, no tiene una actividad que es concordante con la tradicional cultura de la alfarería y artesanía de la zona, y este tipo de actividades son legítimas, pero no acá”, aseguró el diputado Soto.

A juicio del parlamentario, “acá esto destruye la identidad que tiene Pomaire, afecta a todos los propietarios, afecta también a la zona de interés turístico que se ha convertido Pomaire a lo largo del tiempo. Y vamos a iniciar un proceso de colaboración con las organizaciones para defender de verdad Pomaire“.

Y como primera medida, anunció Soto, es que pedirá que Pomaire “sea declarado como Zona Típica de Interés Turístico (ZOIT) y a través de esa protección que entrega el Consejo de Monumentos Nacionales impedir que los negocios que no tienen nada que ver con este pueblo vengan acá“.

“Necesitamos fortalecer esta zona, darle un mayor realce, necesita más inversión, no necesitan un mall chino“, concluyó Soto.

Agencia Uno.