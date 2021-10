Subsecretario de Economía participó en comisión que analiza acusación constitucional contra el Presidente Piñera

La tercera jornada de la comisión que analiza la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera comenzó con el subsecretario de Economía, Julio Pertuzé. Su exposición se centró en explicar la creación y el funcionamiento de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (Oficina GPS) desde julio de 2018.

Anteriormente, abogados ambientalistas criticaron en la comisión el funcionamiento de la Oficina GPS, que tuvo entre sus prioridades al proyecto portuario minero Dominga.

El subsecretario explicó que esta oficina reemplazó al Comité Asesor Presidencial Pro Inversión. Actúa como la secretaría ejecutiva del Comité Asesor de Proyectos Sustentables. Ésta es integrada por 10 subsecretarios para el seguimiento y coordinación de la tramitación de iniciativas de inversión privadas o públicas.

Detalló que la oficina crea instancias de coordinación entre los servicios de Estado y los titulares de los proyectos. Además, mantiene un listado actualizado de proyecto de inversión y monitorea el proceso de autorización. Finalmente, propone modificaciones normas para incrementar la eficiencia del proceso de otorgamiento de servicio.

“No hay ninguna priorización”

En su exposición, Pertuzé aclaró que los procesos de evaluación o rechazo de los proyectos corresponde exclusivamente a los órganos y servicios competentes por ley. Aseguró que en la oficina “no hay ninguna priorización”. Explicó que sólo se comunican los proyectos más grandes, pero que también trabajan con pymes.

Consultado sobre el proyecto Dominga, aseguró que no hubo ningún trato especial y que el Presidente no incidió en ningún proyecto que monitoreado por la Oficina GPS. Así también, garantizó que los mandantes del proyecto Dominga no se han comunicado en ninguna ocasión con el Ministerio de Economía.

La sesión de las 15:00 horas comenzará con la participación de la directora regional del Servicio de Evaluación Medioambiental (SEA) de Coquimbo, Claudia Martínez Guajardo.

Al inicio de la sesión, se leyeron las excusas de Luis Felipe Céspedes y Rodrigo Valdés, ex ministros de Economía y Hacienda, respectivamente. El ex delegado presidencial de Coquimbo, Pablo Herman, solicitó asistir la próxima semana.

