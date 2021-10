J. A. Kast tras errores de Boric en cifras: “No puede ser experto en todo, pero no puede ser experto en nada”

“Ningún candidato tiene porqué ser experto en todo, porque es un ser humano, pero no puede ser experto en nada”. De esta manera el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a los últimos errores del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en cuando a las cifras económicas.

“Eso es lo que yo veo en el candidato Boric, que plantea un discurso pero que no tiene los argumentos o fundamentos para argumentar seriamente”, criticó.

El último lapsus del diputado fue en el debate organizado por La Red sobre el manejo de los recursos hídricos, en donde señaló que “vamos a requerir al menos 400 mil millones de dólares al año”. El error se lo hizo ver Franco Parisi. “Estoy espantado. Boric, ¿400 mil millones?, pero ¿qué te pasa? 400 mil millones de dólares son cinco años del presupuesto de la nación”, cuestionó.

Otro error que ha sido ampliamente comentado fue durante la entrevista en “Mentiras Verdaderas”, cuando el parlamentario dijo que el ingreso mensual del 1% más rico de la población era de 1.000 UF.

“Si él de verdad quiere ser Presidente de la República el no puede tener dudas de cuál es el valor de la UF. Si él quiere solucionar el problema del agua, no puede confundirse en los miles de millones de dólares que se requiere para esto. Si él quiere administrar un presupuesto tiene que saber de qué monto es el presupuesto, de qué tamaño es la partida de cada uno de los ministerios y cómo va incentivar el crecimiento”, agregó a la critica Kast.

“Un país no tiene recursos cuando le dice a los inversionistas que no vengan. Él quiere cerrar los tratados de libre comercio, los quiere revisar. ¿Y qué va a pasar en Chile si no tenemos intercambio comercial con las demás nacionales? Vuelvo a insistir, no puede ser experto en todo, pero no pude ser experto en nada”, concluyó.