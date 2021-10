Von Baer rechaza “fuertemente” las críticas hacia Izkia Siches: “Se ha instalado esta visión de que no se puede conversar con una persona que piensa distinto”

En la jornada del jueves la presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), Izkia Siches, inició un ciclo de encuentros con los candidatos presidenciales, con el fin de conocer las propuestas de los aspirantes a La Moneda en el ámbito de la salud.

El primero en reunirse con el Colmed fue con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuyo programa de salud fue destacado por la representante del gremio.

“Hemos tenido una grata conversación con el candidato José Antonio Kast, donde hemos podido analizar su programa de salud, donde estamos muy esperanzados porque hay varios elementos de su programa que hemos rescatado, que creemos que van en el sentido común”, dijo Siches después del encuentro con Kast.

Esto trajo varias críticas hacia la presidenta del Colmed y también fue trending topic en Chile.

“Se ha instalado esta visión de que no se puede conversar con una persona que piensa distinto”

Ante esta situación, la senadora de la UDI, Ena Von Bar, rechazó “fuertemente” estas acciones hacia Siches.

“Rechazar fuertemente todas las críticas hacia una persona que representa un gremio, pueda juntarse con quien estime conveniente, especialmente con los candidatos presidenciales para discutir un tema tan relevante como la salud”, dijo la legisladora.

En esa línea, añadió que considera que “de alguna manera se ha instalado esta visión de que no se puede conversar con una persona que piensa distinto, que la única manera es la violencia. De esa manera no avanzamos en el país y se ha ido instalando eso”, complementó.

“No puede ser que en una democracia no se pueda caminar tranquilamente en la calle, en cualquier minuto del día. Si al lado pasa una persona que piensa totalmente distinto, bueno , todos debiéramos respetar y no crear violencia, no saquear, no quemar”, agregó la gremialista.

En ‘La Mañana Interactiva’ de radio Agricultura, sostuvo que se debe rechazar “con muchísima fuerza y con mucha convicción” este tipo de críticas. Es por ello, que manifestó “a la presidenta del Colegio Médico, con quien tengo muchas diferencias políticas y es público conocimiento, manifestarle que cuenta con mi respeto y que me alegra que haya cruzado las diferencias para conversar con alguien que piensa de manera distinta”.

Ve aquí la entrevista completa a Ena Von Baer en ‘La Mañana Interactiva’: