Diputado Díaz acusa intervencionismo electoral por declaraciones Bellolio y anuncia requerimiento a Contraloría 

El diputado Marelo Díaz rechazó las declaraciones emitidas por el ministro vocero de Gobierno Jaime Bellolio, quien afirmó que si sale electo el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, está en riesgo que “el clima de violencia siga en ascenso”.

“Me parece vergonzoso, incluso hasta patética la conducta que está teniendo el Gobierno de intervenir permanentemente a través de sus ministros y subsecretarios en las elecciones presidenciales”, señaló el parlamentario y anunció un requerimiento a Contraloría por intervencionismo electoral.

“Esto está prohibido para el Gobierno, que puede tener sus candidatos, como Kast y Sichel, pero lo que no puede hacer es intervenir en la elección presidencial, eso atenta con las normas de probidad aunque no me extraña tratándose de un gobierno cuyo presidente está siendo investigado precisamente por delitos contra la probidad y al mismo tiempo acusado constitucionalmente por los mismos hechos”, agregó Díaz.

“Vamos a presentar un requerimiento a Contraloría para que ponga fin a esta intervención constate del Gobierno en la elección presidencial porque francamente es otra forma de ofender a chilenas y chilenos”, finalizó el diputado.