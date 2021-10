ME-O: “Las propuestas de Boric no están en condiciones para enfrentar a Kast duramente”

Este sábado, el candidato presidencial progresista Marco Enríquez-Ominami, se refirió a los resultados de las encuestas que dan ventaja a José Antonio Kast por sobre los otros presidenciales, asegurando que ello “es un peligro”.

En la misma línea, agregó que en ese escenario “las propuestas del diputado Boric no están en condiciones para enfrentar a Kast duramente, como corresponde”, aseverando que “Kast tiene ideas fascistas, es un peligro para la Constituyente, propone reducir incluso el tamaño del Estado y yo vengo a hacer lo contrario, a comprometerme con un Ministerio del Mar”.

“No es correcto que hoy Chile tenga un Ministerio de Economía y no un Ministerio del Mar, es una buena locura”, afirmó tras reunirse en Valdivia con la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur (FIPASUR) de la Región de los Ríos, en el marco de su recorrido por las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

“José Antonio Kast le fue a hacer un homenaje a Miguel Krassnoff, que ya suma 804 años de cárcel por violador, eso es una idea fascista. José Antonio Kast es un peligro para la Constituyente y no se le enfrenta como lo hace el diputado Boric, con bromas sobre su nombre, es demasiado grave lo de Kast”, reiteró, recalcando que “es un candidato muy peligroso, que odia el medioambiente, detesta la ciencia, quiere retirarnos de Naciones Unidas. En Brasil y en Estados Unidos vamos a encontrar a un divertido y rubio Trump, a un divertido capitán de ejército Bolsonaro, mire como estamos. Yo no quiero que mi país retroceda”.

E insistió: “El diputado Boric no ha sabido enfrentarlo, quizás hay que enfrentarlo diciéndole lo que es, un hombre con ideas fascistas”.

Sobre las afirmaciones del Ministro de Interior Jaime Bellolio, que apuntan a responsabilizar a la izquierda política de los últimos actos violentos registrados en la protesta social, Enríquez-Ominami lo instó a visitar todo el país porque “hay mucha rabia dando vuelta”.

“Si quiere hacer intervención electoral, que la haga derechamente, pero no voy a participar de un debate con él, claramente no recorre Chile, tiene razón la gente de tener rabia. Lo que creo es que la protesta ya no sirve, ahora es un momento de propuesta y por eso les pido que confíen en mí, conozco el camino, he tenido éxitos y tropiezos, estoy más preparado que nunca y miedo es lo que menos tengo”, puntualizó.