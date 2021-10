Sebastián Sichel: “Vamos a un choque de trenes entre Boric y Kast que puede ser mortal para el sistema político”

El candidato del bloque oficialista Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, remarcó sus diferencias con el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, acusando que ha extremado sus posturas a menos de un mes de las Elecciones Presidenciales.

“Yo estoy bien asustado de lo que está pasando en Chile, vamos a un choque de trenes entre Boric y Kast que puede ser mortal para el sistema político”, aseveró en entrevista con Chilevisión.

Respecto a las encuestas que lo han dejado cuarto en preferencias dijo que estas ya se equivocaron cuando en la primaria derrotó a Joaquín Lavín.

Sin embargo, agregó que “hay algo que me hago cargo de las encuestas: se está polarizando el país, lo que creo que es una mala noticia para la mayoría silenciosa del país, que dice cómo voy a tener que elegir entre dos extremos”.

“Kast ha subido (en las encuestas) con un discurso de la antigua derecha, como una cosa muy del orden, la seguridad”, apuntó.

“Yo he hecho un ejercicio por tener una nueva centroderecha que hable más de libertades, que sea más tolerante, que tenga apertura con el mundo de la diversidad sexual, que entienda el problema de la mujer. Kast quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, yo no. O sea, que tenga una mirada que no esté más cerca a lo que fue Pinochet, sino más cerca de lo que es el futuro del país”, agregó.

Consultado sobre el hecho de si apoyaría a Kast en una posible segunda vuelta, el ex-ministro aseguró que sólo lo haría si el ex-diputado replantea respaldar “temas críticos”, como medio ambiente, diversidad sexual y equidad de género.

“En una sociedad en que no tenemos tolerancia con las orientaciones sexuales distintas o una sociedad en que ponemos en duda cosas trascendentales como la emergencia climática”, recalcó.

Además, ve “bien difícil” que Kast pueda gobernar Chile, ya que “él decidió no ir a una primaria, tener un partido propio, armar un proyecto personal”, planteó.

Sichel aclaró que “yo en general, decidí el camino distinto, que sé que tiene costo. Mucha gente dice ‘pucha por qué no fue de independiente hasta el final’, porque sigo siendo independiente, quiero pelear contra los cuoteos de los partidos, contra el caudillaje, pero no se puede gobernar sólo con proyectos personales”.

“Lo que más me da terror de lo que puede pasar en marzo es que el país se convierta en algo más ingobernable de lo que es hoy día“, manifestó.

Sichel además abordó el proyecto de indulto, asegurando que “no estoy de acuerdo ni con este indulto, ni con los que se hacen en dictadura en amnistía”, atribuyendo las largas prisiones preventivas de personas detenidas en el marco del estallido social a la lentitud de la justicia.

En cuanto al financiamiento de su campaña del 2009, reiteró que no conocía sobre los aportes y que le hubiese gustado conocerlos y que el financiamiento de las pesqueras “no fue nunca formalizada ni investigada por nadie, por lo tanto no tengo porque suponer que hubo financiamiento irregular”.