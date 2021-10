Asesor económico de Boric admite que con el PC tienen “una mirada donde no hay grandes diferencias”

El economista Nicolás Grau abordó las similitudes y diferencias del programa del candidato del Frente Amplio Gabriel Boric -a quien está asesorando- y su excontendor en las primarias de Apruebo Dignidad, el comunista Daniel Jadue.

Lo anterior, en relación a las polémicas declaraciones del alcalde de Recoleta sobre de que “el día que se tuerza un milímetro de su programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia”.

Grau, en entrevista con el Diario Financiero, dijo tener “una muy buena impresión del Partido Comunista y de su historia en Chile. Es un partido que respeto mucho y además en el trabajo de contenido tenemos mucha afinidad. Tenemos una mirada donde no hay grandes diferencias”.

El economista afirmó eso sí que “el liderazgo de (Daniel) Jadue es muy distinto al de Gabriel y yo creo que es mejor el de Gabriel, entre otras cosas, porque hace más posible que resulten los cambios: necesitas aunar, no extremar diferencias”.

Consultado por las similitudes con el PC, Grau destacó que “cuando tomas el programa de Narváez, de Gabriel y Jadue se parecen mucho, en el tema económico yo diría que son 90% iguales…”.

En cuanto a las diferencias explícitas, el asesor de Gabriel Boric responde que “hay algunos temas de gradualidad, cuál es tu estrategia política para llevar a cabo ese programa. Y la estrategia de Gabriel es que para hacer cambios difíciles, articularse con todas las personas que quieran apoyar esos cambios. Así tenemos un 95% de acuerdo y me quedo con eso y no con el 5% de desacuerdo. Ahí hubo una diferencia importante con Daniel, porque yo no veo que eso sea una diferencia con el PC, sino que con Jadue”.

Un tema con el Grau tiene diferencias con Boric es el cuarto retiro. No lo apoya pese a que el candidato presidencial y parlamentario ya diera su voto a favor en la Cámara de Diputados.

“Prácticamente no conozco a nadie del mundo de la economía a quien le parezca una buena política. Gabriel entiende perfectamente las razones que yo tengo para ser contrario al cuarto retiro. Él está haciendo algo razonable para una persona que está en política, que es hacerse cargo de lo que quieren las personas y al mismo tiempo tratar de hacer la mejor política posible para atenuar su efecto. Estoy seguro de que si hubiéramos tenido otro gobierno y hubiésemos ayudado desde el comienzo, jamás hubiésemos llegado a los retiros”, explicó.

Finalmente, Grau encaró las críticas que ha recibido Boric por sus errores en la entrega de cifras del programa.

“Gabriel maneja la gran mayoría de las cifras, y, más importante que ello, liderar un país requiere otras habilidades más relevantes. Por ejemplo, lograr grandes acuerdos para cambios importantes. Y en eso Gabriel tiene una capacidad política excepcional. Piñera maneja todas las cifras y hemos sufrido su incapacidad para gobernar”, criticó.

“Gabriel dice unas 10 cifras al día. Eso da 300 en un mes. Lleva dos cifras mal. No me parece que sea algo relevante. Lo importante es tener buenos equipos, sólidos técnicamente y nosotros los tenemos”, puntualizó.