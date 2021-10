FRVS pide oficialmente a Jaime Mulet que retome su candidatura a diputado

Este domingo, presidente subrogante y la secretaria general de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Valenzuela y Marta Molina, respectivamente, hicieron entrega de una carta a nombre de toda la dirigencia nacional del partido y solicitaron oficialmente al diputado Jaime Mulet, que retome su candidatura a la reelección en la Cámara de Diputados.

Al respecto, Marta Molina, señaló que realizaron “este acto simbólico pero consensuado también con la militancia de la región de Atacama, porque “la decisión de Jaime de declinar su candidatura fue rechazada por unanimidad en la directiva, nosotros todos le tiramos las orejas, creo que fue una decisión apresurada y es por eso que nos reunimos en sesión extraordinaria la directiva nacional en pleno, dónde procedimos a redactar esta carta para que retome su candidatura”.

Asimismo, en un tono más personal, Esteban Valenzuela recalcó que “solemne y unánimemente junto a la secretaria general hemos venido para sumarnos a lo que ustedes iniciaron, la militancia de Atacama, en esta suerte de rebelión territorial donde expresaron su resistencia a perder a alguien demasiado valioso. Por eso, con amor, con admiración, como exigencia, como presidente subrogante de un militante disciplinado le vengo a decir Jaime Mulet Martínez usted es candidato a diputado por Atacama”.

Por su parte, el aludido diputado señaló emocionado que “uno se debilita cuando te cuestionan de la manera tan canallescamente como lo han hecho conmigo y es por eso que determiné esto de mejor declinar la candidatura para que no le hagan daño a mi familia, para que no le hagan daño al partido, pero bueno, la reacción de mi familia y del partido fue exactamente la contraria y por eso es que estoy aquí y le agradezco mucho a Esteban, a Marta y a todos los presentes, porque esta carta me obliga, yo soy un militante disciplinado de un partido que formamos nosotros, con el apoyo de todos ustedes o de muchos de ustedes acá”.

“Aquí partió la Federación Regionalista como FREVS y en O´Higgins partió como MIRAS, otro movimiento y son los que hemos ido armando y ya estamos en doce regiones y lleva 30 candidatos y candidatas a diputados, 5 candidatas y candidatos a senadores, 180 candidato a Core, todo aquí ha sido construcción y obra nuestra, esfuerzo nuestro, con el apoyo de mucha gente que quiere hacer cambios profundos en el país. Entonces al escucharlos, obviamente yo estoy dispuesto, pero dispuesto porque ustedes están acá, dispuesto porque ustedes quieren apoyarme también, porque no es fácil”, concluyó.