Yasna Provoste presentó su programa de Gobierno: Destaca Pensión Universal, fin al CAE, combate al narcotráfico y recaudar 5 puntos del PIB adicionales

La senadora DC y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, realizó la mañana de este domingo una ceremonia de presentación de su programa de gobierno donde aseguró que busca realizar “cambios en el modelo de desarrollo”, dando respuesta a “la urgencia de la reconstrucción post pandemia”.

A menos de un mes de las elecciones del 21 de noviembre, Provoste planteó iniciativas en materia de seguridad pública, educación, salud, empleo, cultura y pensiones. La candidata también plantea terminar con el CAE, perfeccionar la Gratuidad, establecer tres programas en contra del narcotráfico, entre otras propuestas.

“Aprovecharemos la oportunidad histórica para no solo reconstruir lo que teníamos, sino construir un país mejor”, aseveró.

Provoste explicó que su apuesta es avanzar en una “sociedad inclusiva, donde los niños, niñas y adolescentes sean prioridad, donde la vejez pueda ser vivida con humanidad y apoyo y los pueblos originarios puedan ser reconocidos y respetados por un Estado plurinacional, por una transformación que garantice los derechos de quienes sufren discriminación por género, orientación sexual, clase social, edad, origen étnico y discapacidad”.

Según expresó, hay que dar paso a la verdadera diversidad y a los “talentos de nuestro país en toda su riqueza, incluyendo a las personas procedentes de pueblos indígenas y del fenómeno de la migración”.

Asimismo, enfatizó en que el enfoque de género se transformará en un eje transversal de la acción del Gobierno y “se acoplará, en todas y cada una de las áreas de la gestión del gobierno y del Estado, encontrando un enfoque intersectorial”.

En medio de la ceremonia, la candidata DC recordó que pretende avanzar en un sistema de salud universal, que comenzará con la implementación de un seguro único de salud, “que garantice el acceso igualitario a servicios de salud integrales e inclusivos, adecuados, oportunos, de calidad”.

En materia de pensiones, la parlamentaria aseguró que buscará instalar “el primer piso del nuevo sistema de seguridad social, con una pensión universal garantizada, con recursos públicos, de $225 mil, para para todas las personas mayores de 65 años, a excepción del 10% de mayores ingresos”.

Se incluirá, dijo, a “hombres y mujeres, hayan cotizado o no, tengan o no ahorros y reciban o no una pensión autofinanciada”.

Parte importante también será lo referente a educación, y ahí la legisladora subrayó su compromiso con el pago de la deuda histórica de los profesores y la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) pendientes. No titubeó, en ese sentido, en sostener que el gobierno de Piñera “ha destruido un proceso que debió ser impecable”.

En el mismo plano educativo, el programa plantea un Fondo de Banda Ancha Universal, incorporando el Internet a las necesidades básicas para producir y educar.

En materia de seguridad, en tanto, Provoste indicó que buscará “cambios estructurales en el mediano y largo plazo con medidas concretas e inmediatas para los 100 primeros días”, como un “programa nacional de desarme, fuerza especial de tarea para atacar el crimen organizado y el narcotráfico desde la cabeza, y un plan nacional de recuperación de barrios que han sido tomados por la delincuencia”.

En materia de Medio Ambiente, la idea de Provoste es avanzar en gestión sostenible de basura y desechos, además de trabajar en la modernización de la institucionalidad en la matera y en la instalación de techos solares en 400 mil casas. Buscará duplicar el presupuesto en Ciencias para instalarla junto “al desarrollo tecnológico como un pilar fundamental para el desarrolló de nuestro país”. En el mismo tono, aseguró que triplicará el presupuesto en Cultura.

El programa es ambicioso y por lo mismo Provoste insistió en que hay que aumentar los recursos. Así, propuso “un nuevo pacto tributario destinado a recaudar 5 puntos del PIB adicionales, aproximadamente 15 mil millones de dólares”.

En tanto, para pagar los gastos de reconstrucción apuntó a “gastos transitorios por 4,6% del PIB”. “Son cálculos serios para un programa financiado, pro crecimiento, desde el primer día, fiscalmente responsable y de vanguardia en los cambios”, explicó.