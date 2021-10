Ministro Bellolio: “Mi problema no es Gabriel Boric, mi problema es el grupo de personas que hoy día lo apoyan, particularmente el PC”

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, precisó que no es que crea que si gana Gabriel Boric vaya a incrementar la violencia en el país, sin embargo que con el apoyo que se le da al proyecto de indulto es posible que el clima de violencia siga en aumento.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el ministro señaló que en la conversación con El Mercurio “la pregunta si es que yo creía que estaba en riesgo la democracia si ganaba Gabriel Boric, yo dije que no. Lo que yo veo es hay un riesgo hoy, no solo si gana Gabriel u otra persona, es que el clima de violencia sigue en aumento y por qué sigue en aumento: porque hay algunos -en buen chileno- le prestan ropas”.

En ese contexto, Bellolio criticó el proyecto de indulto que “dice que cualquier personas que haya sido el autor del delito, cómplice o encubridor en cualquier grado de desarrollo, de por ejemplo, atentado contra la autoridad; mediante la violencia, intimidación, tomar el control de un vehículo de transporte público, es decir, tú puedes robarte un bus. Pero mira lo que viene a continuación: incendio de edificios, trenes u otros lugares con o sin resultado de muerte, en lugares que se encontraban o no por personas, es decir, quemar una iglesia con personas adentro significa impunidad; homicidio en grado frustrado significa tirarle bombas molotov a dos carabineras y tienen cicatrices de por vida, y nos están diciendo que esto tiene que ser impune”.

“Lo más increíble después de esto es que no es solo en torno el 18 de octubre de 2019, sino que es desde el 7 de octubre, 11 días antes, y hasta el 9 de diciembre de 2020. Estamos hablando de un año dos meses en donde intentar asesinar a personas, si es que justo había una manifestación, tiene que quedar impune”, criticó.

Con respecto al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Bellolio dijo que “yo conozco a Gabriel Boric hace muchos años. Tengo una relación larga con él, no conocemos profundamente. Mi problema no es él, mi problema es el grupo de personas que hoy día lo apoyan, particularmente el PC que votó contra la mera idea de hacer un plebiscito, que no estuvo de acuerdo con hacer el pacto por la paz y la nueva Constitución. Y lo dijo el presidente del PC hace pocos días, que sí, que estaban orgullosos de no haber votado por él porque estaban por una nueva Constitución, pero no por la paz. Y después llamaron a rodearla”.

“La Juventudes Comunistas al otro día acusando a Izkia Siches por recibir un candidato presidencial, (calificándolo) de nazi. Estamos hablando de un grado de violencia, de justificación de la funa, de censura, de cancelación que es brutal. Ese clima de violencia es el que tiene que detenerse”, añadió.

En cuanto a la candidata de Nuevo Pacto Social, el vocero señaló que “la senadora Provoste es la autora del proyecto de ley de indulto, y ella ha dicho que quiere solamente tratar las prisiones preventivas, pero no es lo que dice el proyecto de ley. Una cosa es la que desea y otra cosa es la que firma. Cuando uno es parlamentario tiene una responsabilidad adicional, entonces ahí es lo que apuntaba el subsecretario Galli, decir ‘mire, no basta con tuitear en contra la violencia’, si al mismo tiempo lo que yo hago es firmar un proyecto que quiere indultar intento de homicidio y quemar cosas con personas adentro, y tampoco ir a visitar una personas que se le llama ‘preso político’ por tirar bombas molotov. O se ambiguo frente a la violencia”.

Con ello, Bellolio descartó que haya intervencionismo electoral desde el Gobierno “¿Cómo puede haber intervencionismo cuando alguien emite una opinión sin que esté favoreciendo a un candidato?”.

“Emitir una opinión en el ejercicio del cargo creo que le corresponde al subsecretario del Interior, o emitir una opinión que me corresponde a mí cuando estoy evaluado lo que es un proyecto de ley en una entrevista del diario, si ellos creen que debo censurarme, significa que simplemente no creen en la verdadera libertad de conciencia y libertad de expresión“, dijo.

“No me llama la atención, porque ellos han dicho que el proyecto que están haciendo su programa es casi idéntico al PC, y en su momento el candidato del PC dijo claramente en la televisión que quería censurar a aquellos medios, y por tanto aquellas personas, que no piensen como ellos. Esa es la lógica que a uno le preocupa“, concluyó.