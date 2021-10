Ministro Ossa: Si Boric alguna vez gobierna y sigue haciendo condenas a medias tintas, “la violencia debiera ir en aumento”

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, respaldó los dichos del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien responsabilizó a los candidatos presidenciales Yasna Proboste y Gabriel Boric por la violencia ocurrida durante la jornada del segundo aniversario del 18 de octubre.

En entrevista con “Estado Nacional” de TVN, la autoridad expresó que él “hizo algo a mi juicio muy correcto” porque permite saber “quién es quién en esta materia” y que se refirió a ellos como parlamentarios, y que además, hicieron condenas “tibias” contra la violencia.

En ese sentido, compartió también los dichos del vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, sobre el “clima de violencia” si es que Gabriel Boric llegara a La Moneda.

“Si el próximo Presidente de la República es alguien que no ha condenado la violencia con todas sus letras, naturalmente que esa violencia no va a disminuir. Me parece que es de toda lógica”, afirmó Ossa.

“Si Gabriel Boric sigue haciendo condena a la violencia ‘a medias tintas’, naturalmente, yo no quiero que sea así, pero si alguna vez gobierna por supuesto que la violencia -yo creo- debiese ir en aumento”, dijo.

En ese sentido, explicó sus palabras tomando en cuenta el proyecto de indulto, diciendo que “si tú le dices al país que en determinados casos no importa delinquir o tirar bombas molotov, no importa hacer saqueos y en otros casos sí, si es que se trata de bienes privados, y se hacen diferencias con los bienes públicos, naturalmente que el ejemplo que se le está dando a la ciudadanía es que la violencia está permitida”.

“Más todavía si él es partidario de este indulto. Si eres Presidente de la República el próximo año y eres partidario de hacer este indulto a quienes queman trenes en lugares habitados o no habitados, edificios públicos o privados, quema de automóviles, bombas molotov, homicidios frustrados como fue el caso de dos carabineras que terminaron con sus caras quemadas, no veo cómo vas a hacer capaz de aplacar la violencia”, señaló.