Pamela Jiles enrostró enfermedad a Carolina Goic por rechazar el cuarto retiro: “Lloró por todos los canales de televisión cuando ella tuvo cáncer…”

La diputada Pamela Jiles (PH) criticó este lunes a la senadora Carolina Goic (DC) por anunciar que está en contra del proyecto de cuarto retiro del 10% desde los fondos de pensiones.

“Es muy importante entender que no todo el mundo dice lo que piensa, por ejemplo, Carolina Goic hoy se saca la máscara y luego de que la semana pasada estaba en reflexión señala que no va a votar a favor del cuarto retiro. Eso significa que tenemos 25 votos de los 26 que teníamos hace una semana y media”, dijo la parlamentaria en conversación con el matinal “Mucho Gusto” de Mega.

En la ocasión, Jiles recordó que “hay gente, para que lo sepa Carolina Goic, que tiene cáncer como tuvo ella y no se lo puede tratar porque no tiene el cuarto retiro, gente que tiene hijos con cáncer que a diferencia de ella sentada en sus privilegios, no se lo puede tratar porque no pueden vivir con $177 mil”.

“A mí me encantaría que Carolina Goic, que encuentra tan fantástico el IFE y que argumenta que esa sería la razón para no aprobar el cuarto retiro, que viva con $177 mil un mes, sentada en sus privilegios es fácil decirle a la gente que no les van a dar el cuarto retiro“, agregó.

Esta no fue la única ocasión en el día en que se refirió a la enfermedad que tuvo la senadora. Desde el Congreso, en un punto de prensa, expresó una similar critica. Goic “lloró por todos los canales de televisión cuando ella tuvo cáncer, parece que hoy no considera que hay gente que está esperando el cuarto retiro para tratar su cáncer o el cáncer de sus hijos, y no son pocos los casos”, dijo.