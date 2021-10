Diputada Orsini presentó proyecto para sancionar penalmente retiro no consentido del condón

La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, presentó un proyecto que busca penalizar la práctica descrita como “retiro no consentido del condón“, también conocido como stealthing, es decir, remover el preservativo durante la práctica sexual son el consentimiento de la pareja.

La parlamentaria de Revolución Democrática junto a Gael Yeomans (CS) y Camila Rojas (Comunes) presentaron la iniciativa que ya está presente en varios países del mundo.

En esa línea, Orsini explicó que “algunos seguramente pensarán que somos exageradas. La verdad es que pareciera entonces que varias partes del mundo lo son: España, Suiza, Alemania y el Estado de California lo han prohibido o cuentan ya con sentencias que castigan la práctica”.

Y añadió que hay muchas razones para haber presentado el proyecto, “como la posibilidad de transmitir Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) o dañar psicológicamente a alguien, pero en mi opinión la más importante es a protección del consentimiento. No es no, y cuando se dice que sí, se dice bajo ciertas condiciones. No está bien que hombres presionen para quitarse el condón y menos aún que lo hagan sin consentimiento y a escondidas”.

En tanto, la diputada Yeomans, agregó que “lo hemos dicho fuerte y claro, siempre velaremos por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y este proyecto de ley viene a reforzar eso, porque consideramos que es violencia contra la mujer que un hombre se retire el condón sin previo aviso durante el acto sexual; sí señores eso es una agresión sexual aunque no les guste oírlo“.

En la línea del compromiso feminista del Frente Amplio, la diputada Camila Rojas señaló que “la gravedad de esta práctica nos lleva a la convicción de que es necesario penalizarla. Sumamos y tal como hemos señalado en más de una ocasión, además de las sanciones, es muy importante también, avanzar en prevención mediante la educación”.