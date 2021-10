Fuad Chahín pide a la mesa de la Convención que oficie al CNTV por dichos de Von Baer

El convencional del Colectivo Apruebo, Fuad Chahín, solicitó a la Mesa de la Convención Constitucional que oficie al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), “para que se pronuncie por el uso de un espacio, destinado por la ley, para informar a la ciudadanía sobre las propuestas de los candidatos y de los partidos, y que se usa para mentir, engañar y desinformar“.

Chahín señaló que “indudablemente todos podemos tener opiniones sobre todas las materias, sobre nuestras banderas, nuestros símbolos, nuestro nombre y yo tengo mi opinión. A mí me gusta mi bandera, me gusta el nombre. Pero a lo que no tenemos derecho es a desinformar y a mentir y sobre todo en un espacio, cuyo objetivo, como en una franja política es informar a la población, no desinformar”.

Finalmente, el exparlamentario DC manifestó que “esto atenta no solo contra el prestigio y trabajo de esta Convención; atenta contra las reglas de la democracia, atenta contra las reglas que rigen el proceso electoral. Y me parece que el CNTV, que es el responsable de esta franja, no puede sino que emitir una opinión, a nuestro juicio, y poder evitar de que se use un espacio regulado para desinformar a la población”, finalizó.

Agencia Uno