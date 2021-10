Marcela Cubillos expresa su apoyo a Sebastián Sichel: “Participó en primarias privilegiando un proyecto colectivo por sobre una aventura personal”

La convencional de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, expresó durante esta jornada su apoyo al candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien vive un complejo panorama tras la decisión de al menos cinco militantes de la UDI de respaldar al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

A través de su cuenta de Twitter, la exministra de Educación declaró: “Estoy con Sebastián Sichel, líder independiente, que puso a las personas al centro, participó en primarias privilegiando proyecto colectivo por sobre una aventura personal“.

Además -según Cubillos- Sichel “cree en una centroderecha moderna y diversa para dar la batalla cultural contra la Izquierda intolerante“.

Cabe recordar que el aspirante presidencial independiente pidió a los partidos de Chile Podemos Más que “declaren la libertad de acción para aquellos que prefieren volver a la antigua derecha. No voy a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy“, dijo el candidato.