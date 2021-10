Sebastián Sichel deja en “libertad de acción” a los partidos de Chile Podemos Más: “No sacrificaremos el futuro por la intolerancia del pasado”

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a la decisión anunciada este martes por al menos cinco militantes de la UDI, quienes manifestaron su respaldo al aspirante a La Moneda, José Antonio Kast (Partido Republicano).

En este sentido, el abanderado dio libertad de acción a los miembros de los partidos oficialistas en el marco de las próximas elecciones presidenciales.

En un punto de prensa, declaró que “las elecciones que vienen son las más importantes del sigo XXI, el país está definiendo su ruta, son el reflejo de la esperanza de millones de chilenos que necesitan de un Estado que haga bien su pega, que luche contra los abusos, que apoye a sus pymes, que detenga a los narcos, que se oponga a la violencia venga de donde venga, y que resuelva sus problemas entre los chilenos y que no se agudicen por los conflictos en la política”.

“El 18 de julio orgullosamente ganamos una primaria con una amplia mayoría, liderando un proyecto como candidato independiente, independiente como la gran mayoría de los chilenos; independiente, creyendo en los proyectos colectivos; que participó en una primaria con partidos y con el compromiso de apoyar al ganador”, añadió.

“Así funciona la democracia y así lo entendemos los demócratas. Siempre creí que un independiente podía ser parte de una coalición de partidos, pero pucha que a veces ha sido difícil. Me presenté como candidato porque estoy convencido de que hay que construir una mayoría diversa, que no basta con los partidos, pero también se necesitan a los partidos para hacer democracia, pero que también tenemos que convocar a muchos chilenos que no se sienten parte de la democracia y se ven interpretados por lo que hacemos”, continuó manifestando Sichel.

Según explicó, “queríamos construir además una gran mayoría de centro, de centroderecha, para liderar el Chile que viene y, ¿qué es lo que viene? Lo que queremos que venga es el cambio, pero el cambio de verdad, un cambio en paz, un cambio en orden, un cambio en justicia, que está preocupado por las personas y su futuro, y no obsesionado con los problemas y los dilemas de la política, no lo mismo de siempre, se trata del futuro”.

“Y mientras algunos queremos ofrecer este proyecto de futuro desde la independencia con los partidos, nos hemos dado cuenta estos días que otros, saliéndose del compromiso democrático que habían tomado, quieren volver al pasado, apoyar una antigua derecha y entender y hacer que el país retroceda en derechos que ya había ganado, para las diversidades, para las mujeres, para las minoría,s para el cambio climático y el combate por la sustentabilidad, quieren volver atrás simplemente porque no creen en un proyecto colectivo y están parados en el pasado y no entienden el valor de liderar un proceso de cambios en Chile”, enfatizó el candidato.

“No están dispuestos a respetar las reglas de la democracia”

En este sentido, aseguró que “lo terrible es que además de volver al pasado, no respetan los acuerdos de la primaria y no están dispuestos a respetar las reglas básicas de la democracia. Apoyar al independiente que ganó, cumplir su palabra, avanzar hacia esos cambios. Claramente parece ser que apoyaban este proyecto colectivo solo cuando les convenía y por conveniencia no tenían una convicción de cambio democrático, simplemente miraban la encuesta del día para ver dónde les convenía estar cada día”.

“Parece que para algunos que haya ganado un independiente de centro es una tragedia y lo que quieren finalmente es simplemente volver a lo antiguo. Lo realmente terrible es que al parecer no creen de verdad en los cambios, no creen en un proyecto convocante, a la primera oportunidad volvieron a una mirada antigua, que es intolerante con la diversidad sexual, que niega la ciencia y retrocede en los derechos ganados por la lucha sucesiva de mujeres en Chile”, puntualizó.

“La verdad ese no es nuestro proyecto ni somos lo mismo. Una encuesta nunca mueve nuestras convicciones, nuestras convicciones son las que queremos liderar para Chile, un país tolerante, diverso, con vocación de mayoría, en que independientes y gente de los partidos somos parte del mismo proyecto colectivo y en que cumplimos nuestra palabra con honor”.

Petición a los partidos de Chile Podemos Más

De acuerdo a lo anterior, Sichel sostuvo que “la libertad es un principio que ha movido mi vida, defender mis convicciones es lo que me trajo hasta aquí (…) he dado lo mejor de mí cada vez que me tocó asumir un rol público, como ministro, como presidente de un banco e incluso cuando participé como un independiente en una primaria, aceptando las condiciones que dieron los partidos y, siendo así, ganamos por una gran mayoría esa primaria y, por lo mismo, quiero pedirle a los partidos de Chile Podemos Más que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer, que les declare la libertad de acción, que vuelvan donde querían estar y donde solo estuvieron algunos solo por convicciones, aquellos que estuvieron acá cuando les convenía y que se dan vuelta hoy día simplemente porque no son capaces de cumplir su palabra”.

“Y también quiero pedirle los partidos que se sientan en la libertad de acción de tomar la decisión que ellos quieran respecto a sus apoyos partidarios. Nosotros participamos en una primaria y estamos orgullosos de haberla ganado, pero también creemos en la libertad que ellos pueden tener de volver a proyectos antiguos, cuando queremos liderar nosotros un nuevo ciclo”, expresó.

“Lo que no vamos a aceptar, es el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy, una persona de extrema derecha, una persona que no es tolerante, una persona que no cree en la diversidad, una persona que no es independiente, una persona que no cree en las ideas de la libertad, eso es lo que soy y con orgullo ese es el proyecto que queremos encabezar”, dijo.

“Así como hay algunos que se niegan a cambiar o entender Chile y creen que el malestar es un invento de unos pocos, nosotros creemos que el orden, la seguridad, el control de la violencia y la persecución del narcotráfico tiene que ir acompañado de cambios sociales que hagan una sociedad más justa“, indicó Sichel.

“Y la verdad, estoy muy orgulloso que una gran mayoría de independientes en Chile siga jugado por esta candidatura y que gran parte de los adherentes y militantes de los partidos no solo respetan su palabra, sino que también está orgulloso de defender esas convicciones”, añadió.

Eso sí, advirtió que “lo que no aceptamos, es el chantaje de aquellos que se mueven por conveniencia y se dan vuelta, cuando hoy día necesitamos un proyecto diverso“,

El candidato aseguró que “con humildad ratifico lo que he dicho, lo único que nos preocupa son las personas y su futuro, no aquellos que se quieren acomodar en el poder, y quiero pedirles que hagamos las cosas bien, a los partidos de Chile Podemos Más, si es quieren declarar su libertad de acción y aquellos que apoyan esta candidatura, no vamos a sacrificar liderar el nuevo ciclo político para repetir los viejos fracasos de la intolerancia“.

“Y lo repito, no sacrificaremos el futuro por la intolerancia del pasado y la polarización que tan mal le ha hecho a Chile, no sacrificaremos el futuro por la falta de sentido de mayoría y colectivo, no construiremos zanjas donde los chilenos quieren construir puentes y acuerdos“, insistió.

“Voy a trabajar incansablemente para devolverle a la política a los ciudadanos y que estemos bien”, planteó el candidato finalmente.