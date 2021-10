Evelyn Matthei critica a dirigentes de Chile Vamos: “No los he visto apoyando al candidato que ganó la primaria”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó este miércoles a los presidentes de partidos de Chile Vamos, apuntando al poco apoyo que estarían entregando al candidato del bloque, Sebastián Sichel.

“Hubo primarias en nuestro sector y en esas primarias participaron tres partidos y cuatro candidatos. Lo que se supone, es que, en un proceso de primarias, todos los demás apoyan a los que resulte ganador”, dijo la militante UDI.

En ese sentido, señaló que “yo no he visto a los dirigentes, ni a los partidos apoyando activamente al candidato que ganó la primaria, y tampoco he visto a los otros tres candidatos (Joaquín Lavín, Mario Desbordes e Ignacio Briones) apoyando activamente”.